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娛樂 最新消息

12生肖「閏6月」運勢解析（下集） 鼠虎兔馬猴狗豬…轉機來了

今天正式進入農曆節氣「小暑」，適逢「閏6月」，命理專家湯鎮瑋特別提點鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬這7個生肖，一定要把握運勢轉捩點、乘運而上！（湯鎮瑋提供）今天正式進入農曆節氣「小暑」，適逢「閏6月」，命理專家湯鎮瑋特別提點鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬這7個生肖，一定要把握運勢轉捩點、乘運而上！（湯鎮瑋提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是節氣小暑第一日，今年恰逢「雙春閏6月」，隨著颱風季到來，再加上暑假期間不少人已安排出國旅遊，或正處於面臨求職、升學等命運轉捩點，12生肖該如何從容以對？命理界「阿湯哥」湯鎮瑋建議，農曆6月對應的是地支「衛月」，當節氣進入「小暑」（國曆7月7日～8月6日），生肖屬鼠、虎、兔、馬、、狗、豬的朋友，適逢轉機，若能心存善念把握良機，自能收獲意想不到的善果。

➤生肖鼠→吉星入座 轉運補財庫好機會

歷經農曆5月的動盪不安，恭喜屬鼠的朋友本月迎來轉機，而且是往好的方向前進的重要月份。不管你在上個月經歷什麼，或者是你這幾年經歷什麼，此時不妨讓自己開心起來、為自己加油，並拿出積極作為。你正煩惱的事情，可能會有貴人出現，或因為大環境改變而找到解決之道，「壞事」告一段落，「好事」則有機會突顯並獲得兌現。

．宜：面臨轉機更須維持平常心，避免大喜大悲，以免讓好事破局；就算一時不順也別感到失落或絕望，本月吉星入座，會有貴人會幫你排開難事。本月財運不錯，是補財庫的良機。

．幸運色：金色系、銀色系

．開運飾品：金珀

➤生肖虎→天喜星降臨 勞碌月養足精氣神

本月要多關注自己的精氣神方面，因為你可能會萌生變動之心，工作上也許會面臨轉職或部門調整。若是大環境所致的被動式因素，就勇敢接受它；若是主動請調，一定要看準目標，切忌輕易亂動，因為生肖虎本月自帶勞碌命，很容易因變動或奔波而影響精氣神，讓你感覺很累、好像什麼事都要去處理。

．宜：天喜星報到，代表天降喜事，可能是家裡有人傳來結婚或生子的好消息，如果是你自已有打算結婚、備孕，本月也是開始規劃的良機！須留意因為壓力大而導致衝動性消費，管好荷包並規劃一下零花錢的預算。另方面，出國旅遊也要守護好自己的錢包，景氣不好時，很容易遇竊或被詐騙，這些都要特別留意。

．幸運色：粉紅色、紅色、橘紅色

．開運飾品：血珀、粉晶

➤生肖兔→八座星護持 保持低調心想事成

本月須留意車關、血光，可能是身體方面，如動刀、檢查之類的治療，建議可以去捐血，累積福德、化解血光災厄。此外，屬兔的朋友在本月可能會萌生創新或尋求變的念頭，藉由學習第二專長，嘗試斜槓人生一下，甚或選擇能讓身心靈放鬆的紓壓課程，都是不錯的方法。

．宜：「八座星」降臨，這是一顆代表心想事成的吉星，無論你是想求財、求感情、求健康、求事業、求子女、求父母、求家庭……哪方面的圓滿，在吉星庇護下，針對你最想解決的障礙，都能大事化小、小事化無。工作上講話不要太直接，值得注意的是，本月還有一顆「無鬼星」入座，此時宜多學習、保持低調、生活謹慎，越單純越能遠離是非小人干擾。

．幸運色：綠色系

．開運飾品：綠珀、綠水晶

➤生肖馬→太陽星入座 馬男事業運大放異彩

本月出現「變動」的機運，可能是轉換跑道，也可能換工作或搬家，不管是主動的動，或被動的動，一定要有耐心，好好去處理並面對。

．宜：太陽星入座，利男不利女。馬男在本月事業運不錯，可以多積極在開創面向、或勤跑客戶，多用心在工作上，會有豐收的成績或讓你大放異彩。馬女本月則會勞碌一點，可能是心理覺得悶、累，或是對事倍功半感到無力而覺得心煩，此時耐心很重要，雖然好事多磨，但若能好好處理並面對，建立好口碑和好印象，廣結善緣，下半年將迎來源源不絕的機會，這個月種下的善根，會在今年得到不錯的回收。

．幸運色：紅色系

．開運飾品：血珀、粉水晶

➤生肖猴→紅鸞星動 廣結善緣借善友自省

病符星干擾，可能是抵抗力、精氣神有所耗損，或是老毛病復發，這代表你可能太累了或因為壓力，導致睡眠品質欠佳，建議多運動、舒緩壓力，或補充保健食品，增加抵抗力。

屬猴的朋友有時會因為重視原則，個性比較硬一點，而對不公平的事情感到義憤填膺。此時毋須太過生氣，覺得對就繼績做，不必強求大家都認同或依循你的想法，切忌凡事太過執著。

．宜：本月可以多去遊遊，「紅鸞星動」並不代表說這個月一定要結婚或和誰交往，其實有時候可以先從別人身上尋找一下是不是有自己的影子，有時候是好的影子，有些是壞的影子，都值得我們反省。另方面，紅鸞星動代表著很多事不要悶著頭自己做決定，敞開心胸、交交朋友，多方聽取朋友或專家意見，或藉由旅遊轉換環境跟心情，對自我的思考力和判斷力，都會有極大幫助。

．幸運色：藍色系、黑色系

．開運飾品：黑曜石、翁珀

➤生肖狗→福星高照 好事壞事正面接招

狗、馬、虎這3個生肖本月都面臨變動的轉捩點，不論是主動被動，工作環境或居住環境，順其自然就對了，因為對屬狗的朋友來說，一切都是最好的安排，一切都是最好的結果。本月易捲口舌是非，與人溝通對談時，除了保持智慧和理性，千萬不要管別人閒事或在背後嚼人舌根。

．宜：福星入座，考驗你有沒有福報的一個月份。有時候你可能會覺得說，蛤～不是福星高照嗎，怎麼這個月障礙這麼多，事情接踵而來？但轉念想想這其實是好事，借助福星入座的力量，好好處理每一件事，正面接招，總比不理它、裝死還好，因為裝死過後，很有可能哪天一覺醒來，結果它就變成一個更大的障礙。而對平常就廣結善緣的朋友來說，累積很久的善根也會在遇到福星時，收獲出乎意料的回報。

．幸運色：黃色、咖啡色、鵝黃色系

．開運飾品：蜜蠟、黃水晶

➤生肖豬→大展才華＆專業 化無常為如常

本月適合將才藝才華發揮出來，可能會有新的合作機會或工作機遇。好好把握機會，只要無傷大雅、不危害他人，能多方嘗試都是好的。善用你的專業跟體力，勿走捷徑，如亂砸錢、亂投錢、亂花錢，最後可能就是一場空。不強求回報或利益，善果往往超乎預期。

注意血光之災，尤其是交通方面，如開車、騎車、走路，都要多注意一下，車子該保養、該維修，就趕快去做，不要為了省小錢而釀成悲劇。

．宜：本月會遇上一些煩心的事情，可能是聽到某些消息，或是你在乎的人做了一些事情，讓你感到難過……這時一定要記住一件事，人都是無常的，我們只要在「無常」這兩個字底下，做好準備、減少遺憾，就能自在地活在當下。

．幸運色：白色、銀色、銀灰色

．開運飾品：白水晶、金珀、帶金屬能量的飾品

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

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☆民俗說法僅供參考☆

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