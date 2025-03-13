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王大陸入伍氣場強？台鐵認車廂空調故障導致月台罰站

〔記者黃旭磊／台中報導〕33歲藝人王大陸今天入伍，早上8時56分許現身台北車站，由於台鐵入伍專車誤點超過16分鐘，王大陸穿著市價上萬元潮服，戴深藍色毛帽在月台苦等20分鐘才上車，粉絲不捨表示，難道是氣場太強才要罰站嗎？台鐵表示，入伍專車客車廂空調故障查修，迴送至汐止站導致列車延誤。

王大陸現身台北車站。（記者陳奕全攝）王大陸現身台北車站。（記者陳奕全攝）

台鐵表示，6807次（入伍專車）因在七堵站編組整備時，發現需查修其中一節客車廂空調，迴送至汐止站載運入伍人員時晚15分鐘，王大陸於台北站乘車，上車時因月台人潮較多，再增延2分鐘開車造成延遲不多，目前6807次於楊梅站通過時晚6分鐘。

媒體守候在成功嶺營區門口，等待王大陸搭遊覽車進入營區。（記者黃旭磊攝）媒體守候在成功嶺營區門口，等待王大陸搭遊覽車進入營區。（記者黃旭磊攝）

這班入伍專車預計中午12時35分抵達台鐵新烏日站，大批中部媒體等候在月台，也有部分媒體守候在成功嶺營區門口，據內政部替代役訓練及管理中心說，王大陸將從新烏日站搭遊覽車進入成功嶺營區，展開為期21天、一般替代役263梯基礎訓練。

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