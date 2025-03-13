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「眾量級」鬧翻女方遭網肉搜！ 家寧父疑「作賊心虛」報警

警方抵達家寧父經營的工廠外，並無發現不法，純屬虛驚。（記者徐聖倫翻攝）警方抵達家寧父經營的工廠外，並無發現不法，純屬虛驚。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕知名Youtuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy、家寧鬧翻後，Andy指控頻道被前女友家寧一家全奪走，引發網友同情，家寧所有背景被肉搜攤在陽光下。昨晚間11許，家寧父親經營的工廠外有4名陌生男子聚集，因擔心所以報警。警方到場清查發現，原來是4明房仲在等同事下班，虛驚一場，其中1人事後在個人社群嘲諷道「作賊心虛」。

當事人在threads上發文表示自己只是在等朋友下班，稱家寧父「做賊心虛」。（記者徐聖倫翻攝）當事人在threads上發文表示自己只是在等朋友下班，稱家寧父「做賊心虛」。（記者徐聖倫翻攝）

據悉，Andy與家寧以情侶互整類型影片走紅，成為百萬訂閱Youtuber，但近日感情不睦分手，Andy指控因為太相信家寧，導致現在經營10年頻道被家寧一家「整碗捧走」，自己幾近淨身出戶，引起廣大網友同情，家寧除被撻伐外，所有背景包含住家、雙親工作地點等全被網友肉搜出來。

家寧父親經營的工廠位於新北市泰山區，昨晚11時許家寧父發現工廠外有4名不明男子，坐在機車上看起像要找麻煩，出於擔心於是報警。警方到場發現，這4人是房仲，在等「隔壁」工廠的友人下班，沒有什麼不良企圖，查無不法後警方則收隊返回。

這4人其中1人事發後在個人社群調侃家寧父，稱其「做賊心虛」，他們只是在路邊打手遊「傳說對決」殺時間等朋友下班，竟被指控網路霸凌。有網友有回覆道「浪費社會資源」，稱打手遊也叫霸凌，還「蠻好笑的」。

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