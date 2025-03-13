訂閱破百萬Andy深夜感謝外界支持 籲勿波及「共同好友」

已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，Andy在個人頻道發片控訴前女友家寧一家8大罪狀，引發網路社群大量聲援。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，Andy在個人頻道發片控訴前女友家寧一家8大罪狀，引發網路社群大量聲援，也讓他的頻道訂閱在短短32小時內從21萬飆升到破百萬，他也在社群發文感謝外界支持，除了感謝外界關心，他也呼籲外界，勿波及無辜與身邊不知情「共同好友」。

截至今上午7點半Andy在threads上的感謝文累積已逾9萬人點讚，目前YouTube頻道的訂閱數也突破107萬，人數持續上升中。（圖擷自YouTube）

網紅「眾量級」情侶檔Andy、家寧去年10月分手，Andy於本月11日上傳一支影片對前女友家寧一家提出8項指控，控訴「分手後我一無所有」，他不僅多年來每月僅領固定薪資，家寧媽媽還以個人名義註冊「眾量級」商標、不給他查閱財務帳目，在跟家寧分手後他更被斷絕經濟來源，相關內容引發網路熱議，他昨日在社群發出不自殺聲明，更引來許多網紅及大量品牌廠商出手資助。

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隨著網路持續熱議， Andy的個人頻道訂閱數也因此飆升，從11日前的21.8萬，到今（13日）晨3時11分突破百萬大關，短短32小時突破100萬訂閱，也成為台灣首位僅以189天達成此成就的YouTuber。

針對外界大量聲援，他昨晚也發文表示「呼籲粉絲朋友們！此事件勿波及無辜與身邊不知情『共同好友』。理性對待此事，謝謝大家的關心，每一句打氣留言我都收到了」。今晨3點18分他也PO出頻道達百萬訂閱的截圖，並表示「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊、謝謝」。在發文底下也出現一排藍勾勾發聲力挺，也有網友大讚「錢偷的走，能力偷不走！你是最棒的！」。

截至今上午7點半Andy在threads上的發文累積已逾9萬人點讚，目前YouTube頻道的訂閱數也突破107萬，人數持續上升中。

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