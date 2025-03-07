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王大陸被抓之前跟「她」在一起 沉寂3日首發文

33歲男星王大陸因涉嫌教唆傷人遭逮，後以500萬元交保。（翻攝自臉書）33歲男星王大陸因涉嫌教唆傷人遭逮，後以500萬元交保。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕33歲男星王大陸因涉嫌教唆傷人遭逮，後以500萬元交保。這次警方找上王大陸，原因是先前搭乘計程車與司機產生糾紛，王大陸向友人抱怨，並希望討回公道，沒想到計程車司機真的被痛打一頓，也讓王大陸惹上麻煩。王大陸遭逮前一日被拍到與前直播主女友沐軒出門，沒想到一覺醒來警察就上門了。

王大陸去年1月認愛有「小許瑋甯」的網路直播主沐軒。（翻攝自IG）王大陸去年1月認愛有「小許瑋甯」的網路直播主沐軒。（翻攝自IG）

王大陸去年1月認愛有「小許瑋甯」的網路直播主沐軒，兩人感情甜蜜，還被拍到兩人去燒肉店大啖美食，用餐到凌晨後，才搭車返家。王大陸涉嫌教唆殺人事件延燒3天，沐軒今（7）日終於在社群發文，只不過文章內容卻跟王大陸一點關係也沒有，反而提到另外一位網路紅人「江莉錦」。

相關新聞：王大陸傳教唆殺人打手曝光  演藝圈人脈熟曾交往林千又

沐軒今日發文，主要在討論網路紅人「江莉錦」，她說「江莉錦文學要點：1.省略介詞2.倒裝句3.提供出生月份4.輸入星座5.隨意加入逗點斷句」。沐軒文章內提到的「江莉錦」日前因頻頻點名男星劉至翰意外成為網路紅人，江莉錦最經典的文章就是：我沒交往你，別佔有我，江莉錦敬上。江莉錦的發文也釣出劉至翰本人親自回覆「那個⋯要確捏⋯我整個莫名其妙⋯！（◎_◎;）不過，看大家笑的很開心」並附上哭笑不得的表情符號。

沐軒今日在Threads上發文。（翻攝自Threads）沐軒今日在Threads上發文。（翻攝自Threads）

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