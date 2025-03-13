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娛樂 最新消息

（影音）Joeman挺Andy 「該拿80％股份」酸家寧

百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy昨（11）日，公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。（圖擷取自臉書）百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy昨（11）日，公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。（圖擷取自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy與家寧去年分手各自成立新頻道，Andy於11日透過影片開撕前女友家寧及前女友母親，怒控苦心經營10年頻道被奪走，獲許多粉絲同情，對此，同為百萬網紅Joeman以2人後續影片分析，認為Andy該拿80%股份。

Joeman在12日深夜透過最新影片「從同行角度看Andy應該拿多少股份？」表示前陣子才找Andy拍攝影片，但不曾聽到Andy說過家寧、家寧的家人壞話，僅得知家寧家人佔據頻道股份多一些，「當時我也不知道事情會這麼嚴重。」

Joeman說，他僅知道Andy維持原來眾量級剪輯、拍攝及主題風格，且過去10年都是Andy製作，「家寧個人4支影片，只因為不知所云才有大量觀看，不過影片不像百萬YTR會製作影片，水平是歪的」，Joeman認為，這些新影片都做得很像新人，強調Andy該拿70%至80%股份。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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