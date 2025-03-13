晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy衝破100萬大關！成全台首位「最速百萬訂閱YTR」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy於11日釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的頻道遭奪走。沒想到，Andy現有的頻道訂閱數反而因此飆升，今（13日）凌晨3時11分正式突破百萬大關，僅花189天達成此成就，成為全台灣第一人。

Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）

Andy在影片中列出的8項指控包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無發登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、遭告知是被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的努力全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

Andy個人頻道13日凌晨3時11分突破100萬訂閱。（翻攝自YouTube）Andy個人頻道13日凌晨3時11分突破100萬訂閱。（翻攝自YouTube）

隨著Andy釋出這段影片，許多網紅、YouTuber則紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，抖內金額不到一天已破百萬元，頻道的訂閱數更迎來爆炸性成長，從11日前的21.8萬迅速飆升，短短32小時一舉在13日凌晨3時11分突破100萬訂閱，成為台灣首位僅以189天達成此成就的YouTuber。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中