Andy衝破100萬大關！成全台首位「最速百萬訂閱YTR」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy於11日釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，同時列出8大罪狀指控苦心經營10年的頻道遭奪走。沒想到，Andy現有的頻道訂閱數反而因此飆升，今（13日）凌晨3時11分正式突破百萬大關，僅花189天達成此成就，成為全台灣第一人。

Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）

Andy在影片中列出的8項指控包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無發登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、遭告知是被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的努力全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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Andy個人頻道13日凌晨3時11分突破100萬訂閱。（翻攝自YouTube）

隨著Andy釋出這段影片，許多網紅、YouTuber則紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，抖內金額不到一天已破百萬元，頻道的訂閱數更迎來爆炸性成長，從11日前的21.8萬迅速飆升，短短32小時一舉在13日凌晨3時11分突破100萬訂閱，成為台灣首位僅以189天達成此成就的YouTuber。

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