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69歲白冰冰潛心佛門 突離開台灣喊當苦行僧

身為佛教徒的白冰冰，一直想去佛教創始人釋迦牟尼出生地尼泊爾。（長興影視提供）身為佛教徒的白冰冰，一直想去佛教創始人釋迦牟尼出生地尼泊爾。（長興影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕白冰冰自製Youtube節目《誠懇逗陣》，曾去過南極、挪威等地，這次揪好友前往尼泊爾朝聖，還第一次掌鏡拍攝，她笑說：「一開始還不太會拍，一下子拍橫的，一下子拍直的，讓剪接師很為難，但我只想將所見所聞簡單拍攝，或許畫面美感不如專業攝影師，請大家多多包涵。」

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身為佛教徒的白冰冰，一直想著去佛教創始人釋迦牟尼出生地尼泊爾，一踏進首都加德滿都，感覺像回到30年前的台灣鄉鎮，交通擁擠，但在混亂中又有序的沒有發生任何擦撞，無法想像過去的美好，那七千公尺的雪白高峰清楚地映著古剎、蒼翠欲滴的山谷，應該只留在老一輩人的殘缺記憶裡。

她原本做好當苦行僧的準備，未料飯店環境顛覆想像，更順利跟飯店人員烙起英文，語言實力驚呆眾人，白冰冰說：「我的人生雖然輸在起跑點，但要如何跑贏人家，就是要不斷學習，很多人老了後就滿足現狀，不再學習，不去世界看看，但我是好學份子，學習是減緩我老人失智的一環。」

白冰冰前往尼泊爾朝聖，珍惜台灣擁有的一切。（長興影視提供）白冰冰前往尼泊爾朝聖，珍惜台灣擁有的一切。（長興影視提供）

白冰冰小時候功課很好，考上基隆女中，卻因家境不好不能就讀，但她不放棄學習，直到47歲還去唸了空大，當時最讓她頭痛的就是英文，她只能硬學，但真正讓她敢開口說英文，緣自於朋友的女兒嫁給外國人，請她在婚宴上致詞，「我當時請教了很多朋友，苦練了很多天，大家聽到我致詞講英文全場超high。」後來常常出國旅遊，也讓她不再害怕開口說英文。

白冰冰在尼泊爾第一站前往濕婆神廟，體驗當地的風俗民情，她透露尼泊爾的物價比台灣便宜，白冰冰舉例開價約3000盧比（約台幣707元）的披肩，可以殺到1000盧比（約台幣235元），她不好意思地說：「殺價帶著抱歉的心情，殺價成功很高興，殺價不成功也高興，當作布施。」

白冰冰得知尼泊爾最好的工作，一個月收入約12000元，從她住的飯店走出來儼如天堂落入凡間，有感而發地說：「來過一趟會更惜福，身為台灣人真的很幸福，有朋友30年前來過，整體變化不大，就是路大了一點，樓房多了一點，但見不到高樓大廈。」

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