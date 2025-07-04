7月5日末日倒數！龍樹諒曾命中311大地震 日本民眾海外避難

龍樹諒的《我所看見的未來》曾經預言311東日本大地震。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本作家龍樹諒（たつき諒）在《我所看見的未來：完整版》中預言7月5日將有災難降臨，有些人並不在意，但有些人卻選擇逃難，以防萬一。其實這位作者龍樹諒曾經因命中311大地震，獲得關注。

隨著鹿兒島近期地震頻傳，甚至傳出啟動撤離的消息，讓人不禁聯想到龍樹諒的「7月5日末日預言」。日媒報導，確實有不少日本人深信末日預言，已經準備好行囊，將到日本山上去避難。日本媒體《TBS》也上街去訪問民眾，一名20多歲男子表示確實感到不安，買了很多糧食，另一名30多歲男子認為可信度大概只有30%至40%，不過表示想要回老家；另一名40歲女子則是不相信。

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無獨有偶，日本媒體報導，日本作家芝鳥のぶあま雖然不信邪，不過表示為了以防萬一，從6月29日起會待在印度兩個禮拜，「如果真的發生了，短時間內我會待在印度。」

日本電視節目也報導關於「7月5日大災難」一事。（翻攝自TBS）

末日預言也嚴重影響到觀光，《TBS》進一步報導，福岡市某一家和服店受到影響，7月外國觀光客的預約銳減，北海道美瑛町的觀光巴士6月中旬至7月7日的外國預約幾乎都被取消了。儘管日本氣象廳長官出面表示，預言沒有科學根據，現階段無法預測地震，請大家不要驚慌，但還是無法消除人民的不安。

到底7月5日是否會發生大災難，明天將會揭曉。不過回顧龍樹諒的預言，其實她曾經精準預言過日本311大地震，《我所看見的未來》在1999年出版，當時封面寫著「大災害在2011年3月」，12年後就發生震驚全球的東日本311大地震，海嘯侵襲，日本死傷無數，確實是一場「大災害」。

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