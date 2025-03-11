痛失白曉燕28年！白冰冰深夜128字剖白「感同身受」

白冰冰在節目上聽選手演唱《燕仔你是飛去叼》忍不住淚崩。（資料照，民視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲白冰冰出道52年影歌視三棲全方位發展，身為「演藝圈大姐大」卻是YouTube界新人，近期推出頻道《誠懇逗陣》的她，雖忙於工作卻也樂於和粉絲們互動。然而，白冰冰突針對「感同身受」以128字道出心聲，剖白心跡的一段話令粉絲皆深感不捨。

白冰冰以已逝愛女白曉燕的名義捐贈教室遺愛人間。（翻攝自臉書）

白冰冰之女白曉燕1997年遇害時年僅16歲，一條無辜的性命遭到兇手陳進興無情撕票，正值年輕貌美的二八年華就此香消玉殞。28年過去，白冰冰昨（10日）深夜釋出一張以白曉燕之名捐給南投阿尼色弗育幼院的教室照片，同時探討「到底有沒有感同身受這回事？」她直言，針沒有刺在自己身上，永遠不知道有多痛，刀沒有割在自己身上，永遠不知道有多害怕。

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「直到親身經歷，才會懂得別人的感受！」白冰冰認為「感同身受」也許會有但因人而異，倘若感受不同，同理心將不存在，因此多一點同理心，這世上也將更美好。針對白冰冰的剖白，郎祖筠不捨道「曉燕因您遺愛人間。」網友也心疼表示「事情發生那麼久，也許心中還隱隠做痛，還主持節目帶給大家歡樂，多珍重！」

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