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律師出手了！家寧媽「私註商標恐觸法」 Andy剩20天可搶救

Andy（左）列8罪狀指控家寧（右）及其母親。（翻攝自臉書）Andy（左）列8罪狀指控家寧（右）及其母親。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，並列出8大罪狀指控喊冤，苦心經營十年的頻道遭奪走，讓他「分手後一無所有」。對此，律師指出家寧母親恐有觸法的問題，同時針對「眾量級」商標註冊提供Andy有效解套的搶救方法，直指「僅剩20天時間可申請撤銷。」

針對Andy公開指控家寧母親「張媽媽」奪走公司，言亭國際法律事務所「仙塔律師santa」在Threads上詳細分析，透露「眾量級」是由Andy和家寧於2016年創立，但家寧的母親於2020年以個人名義註冊「眾量級」商標，而非以公司「群海娛樂」名義註冊，此情況可能存在法律問題，若契約中沒有明確授權及權利移轉，Andy是品牌原創者，若未同意商標註冊，家寧母親的行為可能違反《商標法》第30條，「不正當手段」。

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不僅如此，仙塔律師也表示，Andy信任家寧母親管理公司，但對方卻私自註冊商標，這可能涉及刑法背信罪。最後，律師強調若要申請撤銷「眾量級」商標註冊，需在商標公告註冊日5年內，申請「評定程序」，他提醒Andy「我在商標檢索系統查詢到『眾量級』註冊日為109年4月1日，在今年4月1日就滿五年囉。」僅剩20天時間可申請撤銷。

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