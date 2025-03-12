馨儀被目擊簽字離婚 蘇打綠團長阿福露面說話了

阿山（左起）、徐哲緯與阿福出席記者會。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕桃園鐵玫瑰熱音賞邁入第13屆，金曲樂團蘇打綠團長阿福擔任本屆總召，提到「陪伴成長」是他對鐵玫瑰的印象，認為鐵玫瑰不只是一場賽事，而是陪伴著音樂一起長大的夥伴；至於團員馨儀今天被爆料與音樂人老公簽字離婚，阿福低調表示，不方便多做回應。

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阿福今天出席記者會，受訪分享每年的比賽都會吸引許多優秀且多元的年輕樂團與音樂人參與，鐵玫瑰也讓評審與有經驗的音樂前輩能夠不只是評選，還陪伴著他們練團、討論編曲、並且最後一起完成演出。

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阿福建議參賽者們相信自己現階段的音樂，無所保留的表現出來，「不管有沒有獲獎，評選的分數只是評審團最終最大公約數。但能夠當下讓觀賞的評審與觀眾、一起參與比賽的音樂同好，留下深刻的印象，未來一定有機會等著你。」

阿福擔任鐵玫瑰本屆總召，與四分衛阿山出席記者會。（新視紀整合行銷提供）

桃園鐵玫瑰熱音賞今年邁入第13屆，決賽演出嘉賓四分衛主唱阿山也現身活動力挺，他表示：「每次參加桃園鐵玫瑰，不管是在台上還是台下，我好像都是年紀最大的，看到參加比賽的樂團在歌曲的編曲上都有很多的變化覺得非常驚喜！去年的比賽有一天遇到颱風，臨時把場地更改成There Cafe，感恩主辦單位的臨危不亂。」

阿山也鼓勵參賽者，要珍惜現在可以隨傳隨到練團的時光，「每盡情寫歌，盡情唱歌，盡情在練習時碰撞出電腦所編不出來的火花，不要像四分衛一樣光練團時間就要喬好久，哇哈哈。」

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