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金哈克曼死因正式出爐！疑失智不知妻已過世

金哈克曼（右）2003年和妻子貝琪荒川一同出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）金哈克曼（右）2003年和妻子貝琪荒川一同出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼2月26日和6旬妻子貝琪荒川在新墨西哥州聖塔菲的住處被發現死亡，現場另有1條德國牧羊犬喪命，相隔近9天後，法醫於當地時間週五（7日）宣布他的死因為心臟病和阿茲海默症，妻子貝琪的死因則確定為漢他病毒，目前對死去的狗的驗屍結果尚未公布。

新墨西哥州醫學調查辦公室的首席法醫海瑟賈雷爾（Heather Jarrell）表示，金哈克曼死於心血管疾病，而阿茲海默症是重要的促成因素，他的妻子荒川可能於2月11日因感染漢他病毒去世，這是一種由鼠類傳播的、潛在致命的病毒。這兩起死亡事件均被歸類為自然死亡，範圍包括心臟病、中風、癌症、呼吸衰竭、感染和與年齡相關的併發症。

聖塔菲郡警長阿丹門多薩在記者會上透露，根據監控畫面顯示，荒川於2月11日曾外出辦事，包括前往市場和藥局，當天她也透過電子郵件與一名按摩治療師聯繫。當天下午5點15分左右，她的車駛入兩人所居住的封閉式社區之後，便沒有發現任何活動或聯繫紀錄。

法醫賈雷爾則表示，金哈克曼患有晚期阿茲海默症，並且有嚴重的心臟病和心臟病發作病史，他的檢測結果顯示未感染漢他病毒，不過他的心律調節器在2月17日仍記錄到心臟活動，2月18日則檢測到異常心律，這是最後的紀錄，顯示他可能在當天去世。

由於他罹患阿茲海默症，研判生前可能對於妻子的過世渾然不覺，甚至無法清楚他是否具打理日常生活的能力，因為他生前最後幾天似乎沒有吃東西。

新墨西哥州公共衛生部門的獸醫艾琳菲普斯（Erin Phipps）在記者會上表示，漢他病毒感染極為罕見，通常透過鼠類排泄物傳播，並指出，在過去50年內，該州共記錄了136起感染病例，其中42%為致命病例。她也提及，兩人房產的一些建築物有鼠類入侵跡象，但主屋內的風險「較低」。

外界曾懷疑兩人過世是否與一氧化碳中毒有關，當局上週透露，驗屍結果顯示兩具遺體均未檢測出一氧化碳中毒，新墨西哥州天然氣公司也徹底檢查了住宅，未發現重大洩漏。

根據搜索令的宣誓書顯示，荒川被發現倒在浴室地板上，檯面上散落著藥丸。在新聞發布會上，賈雷爾表示，這些藥物是她按處方服用的甲狀腺藥物。金哈克曼則被發現在廚房旁的泥房內，兩人似乎都曾跌倒在地，一隻死去的狗被發現在荒川遺體附近的衣櫃內，另有兩隻健康的狗在屋外活動。這起案件被認為「有足夠的可疑之處」，因此警方進一步展開調查。調查人員在搜索現場時，發現了兩部手機、一份月度行程表，以及一些藥物。

金哈克曼曾於1972年憑《霹靂神探》榮獲奧斯卡影帝，1993年再以《殺無赦》拿下奧斯卡最佳男配角，是20世紀最偉大的演員之一，擁有一種迷人的優雅，輕鬆的幽默感，以及驚人的戲路廣度，使得他無論飾演社會底層的落魄者，還是位高權重的企業高層，都同樣令人信服，包括在《超人》系列飾演雷克斯路瑟，還有《赤色風暴》、《全民公敵》、《失控的陪審團》等片。

2004年金哈克曼演出《全民亂投》後，就再無影視作品，直到2008年接受《路透》專訪時證實，自己已默默退休。他的妻子荒川是一名前古典鋼琴家，於1991年與哈克曼結婚，她與朋友在聖塔菲共同經營家居用品店 Pandora’s。

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