台灣不只侯佩岑！趙又廷也跪著輸誠「只有一個中國」

與中國女星高圓圓結婚的趙又廷也跪著輸誠中國。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共全國人大三次會議記者會今（7日）談及台灣關係，妄言「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，官媒《央視新聞》報導後，一如往常要求明星們轉發，台灣藝人侯佩岑看到後，搶先轉發，而第二順位跪下輸誠的則是趙又廷。

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官媒《央視新聞》一如往常要求明星們轉發貼文。（翻攝自微博）

中國外交部長王毅今在中共十四屆全國人大三次會議記者會上談及台灣關係，自我安慰「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」、「中國終將統一，也必將統一」等言論；官媒《央視新聞》比照以往辦理，趕緊製圖以紅字寫下中國2個大字。不僅如此，大大的中國紅字一旁還有金色的五星懷繞，免不了一定要P上寶島台灣大吃豆腐。

趙又廷跪著輸誠中國。（翻攝自微博）

隨著侯佩岑率先在微博轉發名列第一，台灣藝人其次則是在2014年與中國女星高圓圓結婚的趙又廷，他不僅轉發官媒微博貼文，還加碼寫下「只有一個中國」，博得小粉紅滿堂彩。

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