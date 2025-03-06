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娛樂 最新消息

大S豪宅每月仍有百萬房貸 具俊曄一肩扛

大S與具俊曄兩人鶼鰈情深。（翻攝自臉書）大S與具俊曄兩人鶼鰈情深。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，她生前留下6億元遺產並且和前夫汪小菲仍有官司進行中，引起外界討論。大S生前現任丈夫具俊曄居住的房屋價值4.6億元，但目前仍在繳納貸款，每月100萬元，若無人繳納則有可能遭法院拍賣。今（6）傳出先前處理遺產分配時，具俊曄一口答應繳納每月房貸。

大S前夫汪小菲為2名子女的法定代理人。（本報資料照，記者姚介修攝）大S前夫汪小菲為2名子女的法定代理人。（本報資料照，記者姚介修攝）

大S生前擁有兩處不動產，粗估市值超過6億元，根據《民法》，大S過世後，遺產分配為三分，其中兩個孩子各佔1/3，剩下的1/3則歸具俊曄，然而大S與汪小菲的1子1女皆未滿18歲，交由法定代理人生父汪小菲處理，外界紛紛討論汪小菲是否會用這筆錢去填補自家餐飲事業版圖虧損。

大S過世後留下的遺產，光是不動產市值粗估超過6億元。（翻攝自臉書）大S過世後留下的遺產，光是不動產市值粗估超過6億元。（翻攝自臉書）

大S生前和具俊曄住在信義區豪宅，若想留下房產，除了要先繳納遺產稅外，另須償還每月高達百萬元的房貸，如果沒有錢可以分期或使用其他財產抵稅，否則豪宅恐遭法院拍賣。因具俊曄為遺產繼承人當中唯一成年者，故先前協商遺產分配時即透過律師處理完畢，外傳他願意繼續繳納每月房貸，並全權負責兩人曾居住的愛巢。對此，具俊曄仍未有回應。

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