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娛樂 最新消息

韓媒D社證實「金秀賢交往金賽綸」 無情追討7億內幕曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日被爆與已故女星金賽綸有段戀情，且兩人交往時女方年僅15歲，還被控訴無情追討7億韓幣（約1583萬台幣）逼死對方，針對種種指控，經紀公司GOLDMEDALIST強硬否認。不過，韓媒《Dispatch》（D社）今（12日）報導指出，兩人交往是公開的秘密，並曝光事件內幕。

D社證實「金秀賢交往金賽綸」。（翻攝自IG）D社證實「金秀賢交往金賽綸」。（翻攝自IG）

D社報導，2024年3月GOLDMEDALIST向金賽綸追討7億賠償金，並警告「若在短期內未能全額償還，將採取民事及刑事法律行動」，然而，當時金賽綸沒有能力賠償，因為家中需要靠她養家，這讓她陷入經濟困難，於是伸手向金秀賢求助。

D社指出，金賽綸與金秀賢的關係是公開的秘密，但她在面對媒體報導和外界關注時，仍承受極大的壓力，並曝光金賽綸向金秀賢求助的訊息，「一下子要我拿出7億韓元，我真的沒辦法，不是我不想還，是我根本做不到啊，難道非要鬧到打官司嗎？求你救救我吧...拜託再給我一些時間吧。」對此，金秀賢並未回應，事後，金賽綸才透過發布兩人合照，試圖引起對方注意。

D社求證經紀公司，對方表示，本來就並未打算向金賽綸追討這筆錢，甚至認為她無力償還，「但從公司的立場來看，必須履行基本法律程序，否則可能會涉及瀆職問題」，強調「當時的經紀人應該有向金賽綸解釋過，我們只是按流程辦理相關文件程序」。

儘管如此，金賽綸仍感到不安，經紀公司強調，當初借款時就已經告知她，這筆大額款項並非立刻需要償還，而是當她有收入或餘力時再償還即可。然而，D社對於公司說詞，「金賽綸應該知道只是形式上的程序」，抱持著存疑。

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