金秀賢公司力駁交往「未成年」金賽綸 痛斥爆料：全是虛構

金秀賢（左）稍早被爆和金賽綸交往過，公司嚴正否認。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸2月16日在家輕生，逝世日撞上金秀賢37歲生日，今（10）又有韓國自媒體出面爆料，兩人其實交往過6年，且當時金賽綸年僅16歲，逼得金秀賢公司Gold Medalist稍早嚴正回擊，直指內容「全是虛構」，痛斥會採取嚴厲法律措施。

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Gold Medalist指出，公司對於金賽綸曾是旗下藝人，對她突然逝去感到悲痛，不過《橫豎研究所》任意散布假訊息，對亡者等於是二度傷害，該爆料僅為了自己利益，除了傷害本公司，也毀損死者的聲譽；公司更懇請大家不要再任意擴大、傳播虛假事實。

金秀賢公司發聲明駁斥他交往金賽綸。（翻攝自Naver）

金秀賢稍早被爆，早在30歲時，和16歲的金賽綸交往過，該節目僅秀出文字，未有其他證據，除了兩人「16歲、30歲」和雙金兩人年齡差（12歲之差）並不相符，也有粉絲懷疑，早不報晚不報，為何是現在才爆出交往訊息，對於交往傳聞感到存疑。

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