D社還原金賽綸生前最後畫面 鄰居鬆口洩「心碎內幕」

金秀賢方二度否認與金賽綸的戀情爆料。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（12）日，經紀公司二度否認金秀賢與金賽綸的戀情爆料，立刻慘遭韓媒《Dispatch》（D社）瘋狂打臉，一名與金秀賢關係密切的知情人士爆料：「因金賽綸的年齡問題，所以絕對不可能承認這段戀情。」D社還在金賽綸去世當天，實際訪問了她住處的居民，還原金賽綸生前最後畫面。

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然而，根據D社的報導表示，2月16日金賽綸離世當天，住戶居民完全不知情，直到當事者身分被新聞曝光，才得知這起憾事。居民回憶道：「她平時經常在走廊、樓梯間痛哭，當時於心不忍，所以走過去安慰她了」、「她曾向我傾訴過一些煩惱，我總想著她那麼年輕，為什麼看起來過得特別辛苦」、「我發現她手腕上有傷痕，經常覺得她有許多煩惱」、「知道她與妹妹一起生活，但完全不清楚她是演員的身分」。D社報導一出，立刻引起熱議，網友表示：「在事實還沒浮出真相的時候，大家自以為是的正義發言，最終傷害了一位女孩」。

此外，因D社的報導，輿論風向漸漸轉到金秀賢身上，開始有許多人質疑金賽綸的離世與他脫不了關係，因金賽綸離世當天正好是金秀賢的生日，而金秀賢昔日的發言再度被網友挖出，「我會在41歲的時候跟21歲的女人結婚，希望另一半願意為了我而死。」超狂發言震驚全網，男神人設大翻車。

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