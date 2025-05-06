千金人設翻車3千張大尺度照流出 汪小菲妻7字曝心境

中國商人汪小菲妻子「Mandy」馬筱梅近來話題不斷。（翻攝自馬筱梅IG）





林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛前夫、中國商人汪小菲將補辦婚禮，妻子「Mandy」馬筱梅連日來被前夫指控「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」，4日還流出一段Mandy被抓時失控喊「不要逼死我」，更被挖出疑似她在20歲所拍攝大尺度照片，對此，Mandy也做出回應。

面對爭議連環爆，Mandy昨晚在IG限動曬出愛犬照片，用文字寫下7字：「出差就很想小豬。」心情似乎沒受紛擾影響，而將注意力放在寵物身上。

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汪小菲（右）與Mandy即將補辦婚禮。（翻攝自微博）

微博名為「澳星娛樂城」帳號，近日公開疑為馬筱梅2012年拍攝大尺度照片，當時她年僅20歲，爆料者說，照片逾3千張，重點是每張照片穿著暴露，有性感比基尼、穿女僕裝，海軍裝等等，顯示她年輕時相當大膽。

有網友為了比對真偽，發現馬筱梅近期的照片耳朵，與舊照片中的女子幾乎一模一樣，判定應該就是她20歲所拍攝照片，照片曝光後引發熱議，讓馬筱梅爭議再添一樁。

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