超暖！Andy慘遭家寧一家剝削 各家品牌廠商陸續出手資助

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級Andy昨上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，指控家寧一家的8大罪狀，包括偷公司、詐財等諸多不合理的作為。影片曝光後引來不少人抖內，也有部分品牌廠商公開發文表示會贊助Andy物資，包括電腦還有服裝，可見大家相當關注Andy的經濟狀況。

YTR Andy老師上傳名為「分手後我一無所有」的影片後，有部分品牌廠商表示會贊助Andy物資。（翻攝IG）

Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，自己每個月也只拿固定薪資，前期是3萬，後來也才拿5萬5，還有一些微薄獎金，甚至連當初用公司買的電腦，也不給Andy拿回。

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對此，諸多品牌廠商紛紛發文表示要贊助，包括驊哥電腦，「Andy老師，我們官網的筆電隨便挑一台，送你，配備還幫你升到滿。」

還有街頭快時尚潮流品牌SIMON.co，「挺ANDY老師，為了紓解你生活上的開銷，支持你打贏這場戰役。從今天起為期一年，ANDY老師只要有服裝上任何場合的需求，上至帽子下至襪子，外套到內褲，我們全部免費支援！！！」相當暖心。

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