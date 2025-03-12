晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超暖！Andy慘遭家寧一家剝削 各家品牌廠商陸續出手資助

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級Andy昨上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，指控家寧一家的8大罪狀，包括偷公司、詐財等諸多不合理的作為。影片曝光後引來不少人抖內，也有部分品牌廠商公開發文表示會贊助Andy物資，包括電腦還有服裝，可見大家相當關注Andy的經濟狀況。

YTR Andy老師上傳名為「分手後我一無所有」的影片後，有部分品牌廠商表示會贊助Andy物資。（翻攝IG）YTR Andy老師上傳名為「分手後我一無所有」的影片後，有部分品牌廠商表示會贊助Andy物資。（翻攝IG）

Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，自己每個月也只拿固定薪資，前期是3萬，後來也才拿5萬5，還有一些微薄獎金，甚至連當初用公司買的電腦，也不給Andy拿回。

對此，諸多品牌廠商紛紛發文表示要贊助，包括驊哥電腦，「Andy老師，我們官網的筆電隨便挑一台，送你，配備還幫你升到滿。」

還有街頭快時尚潮流品牌SIMON.co，「挺ANDY老師，為了紓解你生活上的開銷，支持你打贏這場戰役。從今天起為期一年，ANDY老師只要有服裝上任何場合的需求，上至帽子下至襪子，外套到內褲，我們全部免費支援！！！」相當暖心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中