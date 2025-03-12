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2女人戰爭沒完沒了 李怡貞笑虧陳沂年齡

李怡貞（左）槓上陳沂演變為2女人戰爭。（翻攝自臉書、資料照）李怡貞（左）槓上陳沂演變為2女人戰爭。（翻攝自臉書、資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂日前在個人臉書公開業配文，因轉載律師李怡貞臉書粉專圖卡，揶揄對方發文有錯字，李怡貞不滿提告，台北地檢署以涉嫌違反《著作權法》起訴陳沂，引爆2女人互槓戲碼，陳沂嗆言不接受和解並酸李怡貞：「除非你是羅志祥。」

陳沂11日傍晚以麻辣發言表示：「李怡貞叫我捐款788萬給某基金會，就要對我撤告。在此聲明立場，我本人從不接受和解，除非你是羅志祥！」並告誡說：「請李怡貞務必告到底，刑事民事都是，不要輕易撤告。」她表示如果刑事因為無罪妳的附民被駁回時，也請說到做到，「繼續提告民事對我求償7個億，謝謝。」

接著陳沂忽然發文自抖：「我跟李怡貞只差半年，外表看起來像差了10幾年。」李怡貞隨後才俏皮發文說：「陳沂終於自己承認看起來50幾歲了，溫馨。」然後又在發文底下留言：「被起訴後性情大便。」

有網友勸李怡貞不要跟她互動了，浪費時間，釣出李怡貞笑回：「我每天都要上廁所數次，沒事發個文不影響。」維基百科顯示，陳沂在1984年3月26日出生。

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