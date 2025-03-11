另一半傷心賭氣不哄了！林辰唏霸氣喊：直接抓過來親

袁漠遙（左起）、程予希、林辰唏直播，與粉絲提前慶白色情人節。（GagaOOLala提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林辰唏、程予希、袁漠遙主演GL劇《第一次遇見花香的那刻》第2季，3人昨特別上線開直播，和來自海內外千名粉絲互動。隨著劇情進展，林辰唏、程予希進入同居階段，但也對應出「相愛容易相處難」的吵架衝突點，林辰唏向粉絲保證故事中「愛從沒有減少過」，面對網友逼問，林辰唏秒回覆：「都已經同居了！不然呢！」引起全場笑聲。

當粉絲提問若現實生活中碰到另一半賭氣傷心時，該如何安慰？林辰唏毫不猶豫搶答：「直接抓過來親啊！哄什麼！」帥氣反應立刻被粉絲讚爆。

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回顧2人戲裡同居前奏，程予希首度到林辰唏家在沙發上過夜橋段，她笑說身邊親朋好友們看完都紛紛表示「太清水」，直呼2人怎麼可能真的只睡一覺到天亮，林辰唏立即表達認同：「怎麼可能沒有怎麼樣！」演員真實反應讓粉絲興奮不已。

程予希（右）、林辰唏在《第一次遇見花香的那刻》第2季展現重逢後的新生活樣貌。（GagaOOLala提供）

而飾演情敵的袁漠遙自第4集與程予希相遇登場後，立刻引起網路騷動熱烈討論，爽朗形象深受觀眾喜愛。在最新一集中，袁漠遙最後一幕騎上重型機車，在林辰唏面前載著吵完架心碎的程予希離開，展現超霸氣情敵女友力，讓粉絲紛紛揚言倒戈，被封為「新一代女同天菜」，被問若有親密戲搭檔要選擇林辰唏或程予希，袁漠遙害羞回答「我兩個都要！」

袁漠遙在《第一次遇見花香的那刻》第2季登場圈粉，獲封「新女同天菜」。（GagaOOLala提供）

此外，袁漠遙為第二季演唱創作片頭曲《找到你了》，將於3月底各大平台數位上架正式單曲，劇情版MV也將與大家見面，袁漠遙更預告在5月舉辦音樂會中將首次公開演唱這首創作。

《第一次遇見花香的那刻》兩季已於NETFLIX與GagaOOLala上架，每周二下午4點播出2集新集數。

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