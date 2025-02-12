林辰唏堅定「和孩子的爸不結婚」 認開放式關係：希望有人愛上他

程予希（左起）、林辰唏、李易。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希今被拍到在台北東區疑似和圈外人約會，她今出席新戲《第一次遇見花香的那刻》第2季首播記者會，急忙否認戀情，解釋只是好友約飯局，還擔心當天素顏現身，被拍到會很可怕，一旁林辰唏和導演林立書戀情曝光也是在東區被偷拍，她幽幽說：「當時我還喝醉在踹鐵門、摳牙縫，想說照片曝光後，怎沒人找我演喜劇？」還嬌嗔：「害我桃花都沒了。」

程予希。（記者陳奕全攝）

她和導演林立書的兒子已經8歲，但2人堅決不結婚，她今表示：「結婚就是種商業活動，後續還要宴客之類的，很多事情要麻煩，我們的關係不會因為結不結婚改變。」她的觀念很前衛，指出彼此是開放式關係，甚至還說：「我很希望有人愛上他，他的條件很好，我希望這輩子很多人愛他。」

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程予希（右）、林辰唏。（記者陳奕全攝）

林辰唏的婚姻觀念與普羅大眾不同，但她和林立書價值觀相同，認為「占有才是愛」，這想法對他們而言很變態，因為占有這個念頭滿足的只是不安全感，但他們的不安全感不需要靠「占有」才能滿足。

李易手戴婚戒，不對任何婚姻關係有所點評。（記者陳奕全攝）

去年身陷婚姻難題的李易聽聞默默不語，被虧是否羨慕開放式關係，他搖頭閉嘴，解釋：「我不開口回應。」不對任何婚姻關係有所點評，僅點頭稱道：「哲學大師。」還說之後可以以林辰唏的婚姻觀為題材，拍攝《花香》番外篇《聞香》，他用台語開玩笑說：「讓大家匹乓幾壘（聞香一下的台語）！」讓現場哈哈大笑。

林辰唏也被李易的幽默逗笑，她解釋自己雖然是開放式關係，依舊很願意花時間陪伴導演林立書，像是林立書愛打高爾夫，她也開始勤練小白球，希望能有共同興趣，她還說：「我去年七夕有寫情書給他，雖然他沒什麼反應，我還是希望在生活上維繫理想關係，畢竟大家有緣在此生相聚。」

袁漠遙。（記者陳奕全攝）

此外，林依晨師妹袁漠遙在新一季中飾演「最強情敵」，她分享第一次主演戲劇的心情是又驚又喜，坦言最初是因為演唱歌曲的需求加入行列，想不到最終也成為其中一個角色：「本來自己就有在創作音樂，因為這部戲的角色需求，所以有機會可以去試鏡，才有機會把自己的創作在試鏡時展現給導演跟演員們，也很幸運被挑選當作片頭曲。」

為了戲的需求，袁漠遙更在歌曲《找到你了》中嘗試將詞以客語演唱，很自豪表示沒有挑戰的感覺，在學習的過程感到樂在其中。《第一次遇見花香的那刻》第2季將於2月18日起於NETFLIX與GagaOOLala首播。

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