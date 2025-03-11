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金賽綸母親立場曝！喊話：希望恢復她生前名譽

金秀賢（左）、金賽綸交往風暴持續擴大。（翻攝自Naver）金秀賢（左）、金賽綸交往風暴持續擴大。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸2月16日離開人世，近來除了YouTuber、前韓國娛樂記者李鎮浩成為箭靶，她和金秀賢的情史也被爆料；「橫豎研究所」今（11）釋出金賽綸母親的立場文，痛失女兒的她，只希望能恢復她生前的名譽。

相關新聞：金賽綸握「數千張」金秀賢親密照！韓自媒體開嗆：何時才道歉？

金賽綸和元斌合作過韓片《大叔》打開知名度，更兩度前進坎城影展，本來前途大好的她，卻在24歲大好年紀中殞落；昨傳出金賽綸和金秀賢交往6年，甚至金秀賢向他催討7億韓幣（約台幣1585萬），事後更不接她電話，不認戀情，成了壓垮她生活的最後一根稻草。

金賽綸的母親接受訪問，僅希望恢復女兒的名譽。（翻攝自YouTube）金賽綸的母親接受訪問，僅希望恢復女兒的名譽。（翻攝自YouTube）

金母說：「我並不是為了要得到什麼，也不想挑起爭端，只是希望（金賽綸）被記住和紀念，就像生前作為演員那樣。」坦言不希望女兒成為別人的笑柄，希望恢復她生前的名譽。

至於金秀賢被逼著要向家屬道歉，稍早經紀公司Gold Medalist回應韓媒，表示整理好立場後會立即發布。

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