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娛樂 最新消息

金賽綸握「數千張」金秀賢親密照！韓自媒體開嗆：何時才道歉？

〔記者鍾志均／綜合報導〕「天才童星」金賽綸於2月16日在家逝世，近日被爆和金秀賢有段情，今（11）韓國自媒體「橫豎研究所」爆出驚人猛料，除了放出金秀賢親吻照，更揚言手中握有「數千張」兩人親密照，片中的旁白更直指是金秀賢害死金賽綸。

金賽綸的求救簡訊（左）和金秀賢親密照。（翻攝自YouTube）金賽綸的求救簡訊（左）和金秀賢親密照。（翻攝自YouTube）

金秀賢當年和15歲的金賽綸交往6年，原先只靠去年金賽綸上傳的「臉貼臉」照片，讓人半信半疑，沒想到今出現更讓人無語的「親吻照」，記者旁白狂酸「有誰會想和念國中的小女孩接吻呢？」對金秀賢的「頂級男神」頭銜使出致命絕招。

影片中更公開金賽綸為賠償金的求救簡訊，寫道：「一下子要我拿出7億韓元，我真的沒辦法，不是我不想還，是我根本做不到啊，難道非要鬧到打官司嗎？求你救救我吧...拜託再給我一些時間吧。」

相關新聞：金秀賢「親吻」金賽綸鐵證曝！粉絲無語、男神IG粉絲狂掉

至於金賽綸等不到解釋，便離開人世，自媒體嗆：「為何連元斌都出現了，金秀賢沒去金賽綸葬禮呢？」轟他毫無基本道義，更質問「究竟何時撐到何時，才會向金賽綸家屬道歉呢？」

儘管金秀賢所屬公司昨發表聲明稱主張全是虛假事實，卻也沒能拿得出實際證據證明爆料為假，網上已掀起一波「男神崩塌」的風向，風暴持續擴大中。

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