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《夜市王》幕後推手轟節目詐騙 求證才知真有其事

七大夜市王主委們上《女王大人》分享拍攝幕後甘苦談。（緯來電視提供）七大夜市王主委們上《女王大人》分享拍攝幕後甘苦談。（緯來電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日由緯來播出的《夜市王》掀起一股美食狂潮，本週《女王大人》特別邀請七大夜市的幕後推手，包括東大門、南機場、一中商圈、大東東、樂華、寧夏及花園夜市的主委及代表們，現場大聊參賽背後的甘苦與趣事。

樂華夜市總副總幹林順正受邀「夜市王」拍攝以為遇詐騙。（緯來電視提供）樂華夜市總副總幹林順正受邀「夜市王」拍攝以為遇詐騙。（緯來電視提供）

樂華夜市副總幹事林順正透露，剛開始接到製作單位電話的時候，以為是詐騙集團，還打電話向市府求證才知道真有其事，副總幹事說：「我當時認為他們都是詐騙集團，不要騙我，我不要參加，後來製作單位跟我講這是開會當中市長任命，整個節目流程一開始就沒完沒了被綁上架了。」主持人巴鈺問起副總幹事會不會到現在都覺得是詐騙，副總幹事說：「現在變成一個開心歡樂的事情，還認識很多主委。」

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《夜市王》在高雄總決賽當天，現場人潮比預期想像得多更多，賣到晚上8點截止，人潮依舊遲遲沒有散去，但由於冠軍決選規則是比總營業金額，為避免影響比賽公平性，所以時間一到就停止販售，東大門夜市主委黃家明分享，因為還一票人買不到，就出來道歉：「今天在夜市王會場這邊買不到檸檬汁的，到花蓮我請你們喝。」

南機場夜市會長林督欽分享「夜市王」後排隊人潮引爭議。（緯來電視提供）南機場夜市會長林督欽分享「夜市王」後排隊人潮引爭議。（緯來電視提供）

最後《夜市王》導演李伯恩，只能在現場發放寫下『欠杯』的空杯子，讓現場粉絲可以拿杯子去東大門夜市換，沒想到比完賽第二天就有一名高雄大學生拿著『欠杯』的杯子，從高雄騎了一天摩托車到花蓮要兌換，讓黃家明主委非常感動，直接請店內工讀生換大瓶的給他。

人氣帶動買氣，卻也成了主委們憂心的地方，生意好的攤商排隊人潮不斷，就會擋到隔壁攤商做生意，南機場夜市會長林督欽表示：「所有夜市都一樣，無解。只能從中協調當炮灰被罵一罵。」但更多的是《夜市王》發揚台灣夜市文化，也帶來大量遊客與商機，從北到南的特色小吃都因此打開知名度，讓老闆們直呼：「這場比賽真的累，但值得！」本集將於3月12日週三晚上8點播出。

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