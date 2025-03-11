陽帆愛女提媽媽淚崩了！安吉認有「嚴重困擾」：覺得快要死了

「ANGIE」安吉今天舉辦新專輯《Caramel Eyes焦糖眼》聽歌會。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉今天舉辦新專輯《Caramel Eyes焦糖眼》聽歌會，分享寫給媽媽的《Just a Girl》時當眾淚崩，她透露之前常焦慮，有時會和媽媽吵架，睡覺前就會開始反省自己，「爸爸媽媽慢慢老了，為什麼我要跟她吵這種很無聊的事情？」覺得媽媽也只是一個女孩。

安吉分享寫給媽媽的《Just a Girl》時當眾淚崩。（記者王文麟攝）

安吉這張專輯就是因為她的焦慮情緒而產生的，她也透露自己有嚴重的失眠困擾，最長3天沒辦法睡覺，還遇過鬼壓床，「常常在快要睡著的那刻，覺得我不能呼吸，覺得我快要死了。」

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媽媽曾經帶她去看過睡眠醫師及心理醫師，但都沒有太大的成效，她表示自己去做了健康檢查，發現缺乏維生素D，可能是因為都在白天補眠，所以比較少曬太陽，之後會考慮嘗試催眠，苦笑：「我現在不追求睡很久，能睡著就很開心。」

安吉分享寫給媽媽的《Just a Girl》時當眾淚崩。（記者王文麟攝）

安吉說自己和爸爸都在演藝圈工作，因為壓力的關係，回到家不想說太多話，但媽媽又很關心他們，免不了發生衝突，夜深人靜都會覺得愧疚，也說自己在家不能鎖房門，但媽媽常在她錄音時闖進房間，所以幾年前曾考慮搬出去住，爸媽還陪她去家裡附近的房子，晚餐還可以回家吃，後來她發現經濟條件不允許，所以打消念頭，「以前想搬出去，但現在覺得住家裡好開心喔。」

安吉幾年前曾考慮搬出去住，後來她發現經濟條件不允許，所以打消念頭。（記者王文麟攝）

今年初安吉被爆與交往2年多的富二代男友因聚少離多分手消息，對此她不願多說，工作人員透露報導內容不是真的，她才害羞說：「還是好朋友。」至於焦慮時男友會不會很擔心？她笑說：「很多朋友都很關心我！」

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