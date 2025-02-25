大學讀一半回台灣！「最正星二代」認了 休學心情曝光

安吉《焦糖眼》每月一首單曲上架。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉的實體專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》衝上排行榜冠軍，單曲將每月一首數位上架，其中獲得許多年輕族群認同的單曲〈我們的天空〉，將率先於2/25正式上架，這首作品不僅標誌著她音樂創作的突破，也代表她人生重要轉折點。

安吉曾就讀加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系，大學讀了一半回到台北找尋自己的路，這段時間的經歷，讓她一度非常懷疑自己是不是做了錯誤的決定，並陷入很長的低潮。而在創作專輯期間，她開車去礁溪時，在車上看著天空，回想到自己在20幾歲時追夢，這段時間投資在一件事上，卻碰到很多跌跌撞撞、很多不確定，進而創作出這首〈我們的天空〉。

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安吉曾就讀加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系。（索尼提供）

她回憶那段時期的迷惘，直說：「當時的我認為決定提早出社會去闖闖看，應該是好的決定，但其實我更多時候都是在問我自己，為什麼我沒有其他的朋友一樣，在國外快快樂樂的過大學生的生活呢？」熬過了這一段路，她發現就是要有這些混沌不明的時期，才能有機會有一天找到自己真正想要的是什麼，也才算是真正的成長，「我寫這首歌時颱風一直來，我看著天空覺得變化很大，陰晴不定，但身在其中的我們就是要繼續嘗試，面對改變，才會有屬於我們獨一無二的天空。」

安吉在MV裡，面無表情地刺破代表天空的氣球，帶出視覺衝擊。（索尼提供）

喜歡看著天空的ANGIE表示，寫歌時很喜歡邊彈琴邊凝視窗外，隨著光線和天氣的變化激發靈感，她笑說：「每次不同的天氣、光線都會帶來新的火花，這也是為什麼我永遠猜不到我的下一首歌會是什麼樣子。」她透露，如果要寫比較酸酸的歌曲，最適合的時間是傍晚五點左右，下著雨、天空陰陰暗暗，身處不開燈的房間，是她最理想的創作環境。

在MV裡，她難得收起甜美的笑容，面無表情地刺破代表天空的巨型氣球，帶出視覺衝擊。安吉膽大不怕刺氣球，不過在刺破當下要保持臉部完沒有表情變化，還是有一定難度，難免會眨眼和嘴角抽動，一再嘗試後，安吉可以完全平靜地刺破超大氣球，讓工作人員大讚厲害，刺破氣球象徵不害怕身邊的一切改變，安吉說：「現在的我也不是完美的，但我接受我的不一樣，我每天都不一樣，好好愛護各種各樣的我，因為就像台北的天空我一直在變，但一切的變化都是『安吉』。」

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