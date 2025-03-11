陳佩琪護柯文哲喊政治干預司法 律師陳又新這樣說

柯文哲昨參加父親告別式，並在家祭會場揮淚致哀悼詞，表示對無法見父親最後一面相當自責，期待所有苦難會過去，會有光明的一天。柯文哲奔喪離開後，其妻陳佩琪跟在柯文哲後面淚崩大喊「政治干預司法，司法迫害人權」，小草們也齊聚告別式會場外面舉牌聲援柯文哲。

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今（11）日一早，近期常在政論節目討論司法案件的律師陳又新拋出讓外界思考新話題，他說：「未來一般受刑人是否可以比照柯文哲的標準奔喪？其他人如果不行，是不是司法不公？」

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資深媒體人黃智賢昨晚也在個人臉書發文，「陳水扁不如柯文哲！柯文哲被羈押禁見中，可以用辦喪禮做理由，解除禁見，跟家人會見私談10天，盡情自由串證，陳水扁不行，所有其他人，都不行。柯文哲可以參加家祭，陳水扁卻只能參加丈母娘頭七，其他人，都不行。柯文哲在檢察官搜索時，可以一小時不開門，努力滅證，陳水扁不行。其他人，更不行。」

「柯文哲有國民黨眾多立委，為他喊冤，哭天喊地，一樣的貪污犯，陳水扁卻沒有國民黨的呵護。羈押禁見的柯文哲，居然可以用麥克風，念充滿政治性的祭文，陳水扁沒資格，其他人也不行。陳佩琪在告別式現場喊司法迫害，陳水扁不行，別人不行。」

最後黃智賢痛批：「這顯示了，柯文哲的特權，超越所有人。也顯示了，2025年的台灣政媒界，很多人道德敗壞，沒有是非，擁抱貪腐，已經沒有底線！」