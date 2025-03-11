晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬郁雯獨家揭穿葉元之兩面人 跑出基層民怨

馬郁雯獨家報導葉元之私下是兩面人。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯獨家報導葉元之私下是兩面人。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯10日在臉書揭露「意外的獨家、意外的基層民怨」，因她幾天前接獲獨家爆料：「藍營立委葉元之私下是兩面人，平日為人客氣，但私下面對公務員，基層員警都十分苛刻，甚至1月10號時任板橋分局長陳宇桓為了安撫葉元之，找來在地頭人在餐廳擺三桌向國民黨立委葉元之致歉。」

馬郁雯表示接到爆料時，花了些許時間還原前後發生什麼事，一度擔心找不到警察受訪卡關，她說：「畢竟對基層而言，『曝光』對他們來說絕對是沉重負擔，在體制內的他們怎麼惹得起立委？多一事不如少一事。」

主播馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）主播馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）
意外的是，當馬郁雯開始查證，從中生代到年輕世代的警察，對葉元之全是負面評價，甚至把曾被刁難的事情具體完整的表述且願意接受訪問，包含動輒嗆基層員警「那我就找分局長來」、「你不知道我是誰嗎？」，以及板橋分局長壓力大到「辦桌」向葉元之賠罪。
新聞曝光前，馬郁雯透露有致電葉元之求證，他表示絕沒有施壓；面對員警指控，葉元之則說爆料人應該要具名，同時也認為會勘時有里長、民眾，他說的話，可受公評。
馬郁雯強調，日前葉元之被爆是慣老闆，如今不只一位警察出面控訴葉元之刁難基層，也難怪葉元之在立院議場高舉著「守護警消」手板時，會有一票的新北警察怒批根本是「雙面人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中