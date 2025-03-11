馬郁雯獨家揭穿葉元之兩面人 跑出基層民怨

馬郁雯表示接到爆料時，花了些許時間還原前後發生什麼事，一度擔心找不到警察受訪卡關，她說：「畢竟對基層而言，『曝光』對他們來說絕對是沉重負擔，在體制內的他們怎麼惹得起立委？多一事不如少一事。」

請繼續往下閱讀...

主播馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

意外的是，當馬郁雯開始查證，從中生代到年輕世代的警察，對葉元之全是負面評價，甚至把曾被刁難的事情具體完整的表述且願意接受訪問，包含動輒嗆基層員警「那我就找分局長來」、「你不知道我是誰嗎？」，以及板橋分局長壓力大到「辦桌」向葉元之賠罪。

新聞曝光前，馬郁雯透露有致電葉元之求證，他表示絕沒有施壓；面對員警指控，葉元之則說爆料人應該要具名，同時也認為會勘時有里長、民眾，他說的話，可受公評。

馬郁雯強調，日前葉元之被爆是慣老闆，如今不只一位警察出面控訴葉元之刁難基層，也難怪葉元之在立院議場高舉著「守護警消」手板時，會有一票的新北警察怒批根本是「雙面人」。