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娛樂 最新消息

撒基努首擔男主角爆「靠酒精入戲」 本尊百感交集淚灑現場

撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》首播記者會。（華星八方傳播股份有限公司提供）撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》首播記者會。（華星八方傳播股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由華星八方傳播製作的兒少迷你劇集《果嶺上的熊孩子》，取材自「台灣黑熊高爾夫球隊」，講述台東出生、全台第一位取得PGA認證的布農族教練迪秧·伊幸高男，返鄉培育布農族孩子們，翻轉了孩子的人生。 今（10） 製作人蔡秋儀、導演林寅生偕主演群撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇一同出席首播發佈記者會上。

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撒基努（右）首次擔綱男主角，演出靈魂人物「海牧斯教練」。（記者王文麟攝）撒基努（右）首次擔綱男主角，演出靈魂人物「海牧斯教練」。（記者王文麟攝）

今天教練特別從彰化北上參加記者會，現場也回想起自己帶一群小球員的辛苦過程，百感交集淚灑現場。這次飾演原故事靈魂人物「海牧斯教練」的男主角撒基努，回憶拍攝時第一次看到花蓮的球場，很驚訝在台灣東部竟然有這麼好的場地，後來才知道高爾夫球其實是花蓮在地積極培育的項目；劇中素人演員王忻彥也是花蓮本地正在培養中的高爾夫球選手，撒基努表示拍完這部戲讓他最感動的是這些年輕的選手們在成長過程中，可以擁有一個這麼專業的舞台，是一件很幸福的事。

撒基努跟冠志被問到現場拍攝有什麼趣事，兩位演員提到為了培養默契跟交流，常常會一起小酌「能量飲料」，冠志打趣的說：「我都是喝沒有酒精的啦但是隔壁這位（撒基努）都說要有酒精才能入戲！」引起現場一片笑聲。女主角夏宇童談及角色表示：「最難的是要怎麼拿捏老師迫切希望學生成長的心態」她在現場為了跟孩子們培養默契，休息時間雖然很累但還是認真融入，呼應自己的角色，在劇中要關心球員也關心教練。

吳玳慈跟素人新演員楊開宇第一次合作就有校園CP戲。（華星八方傳播股份有限公司提供）吳玳慈跟素人新演員楊開宇第一次合作就有校園CP戲。（華星八方傳播股份有限公司提供）

本劇兩位新生代演員吳玳慈跟素人新演員楊開宇，一見面第一次合作就有校園CP感情戲，楊開宇因為沒有談過戀愛，特別在家練習嬌羞的表情；吳玳慈被問及最辛苦的部分，直言：「為了這部戲第一次接觸高爾夫，最辛苦不是拍攝，是自己練習的時候，我一次打五個小時就覺得腰不行了、手不行了，高爾夫球真的不容易，需要很有毅力很有定性。」

最後製作人蔡秋儀透露：「這部戲劇本籌備期長達十年，今天終於能和觀眾見面，大家紛紛敲碗希望可以繼續拍攝這個現在仍在進行中的真實故事，期待能藉由《果嶺上的熊孩子》多多推廣高爾夫球運動外，也能讓原住民孩子們的努力有機會能被看見，邁向國際體壇發光發熱！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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