撒基努首擔男主角爆「靠酒精入戲」 本尊百感交集淚灑現場

撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》首播記者會。（華星八方傳播股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由華星八方傳播製作的兒少迷你劇集《果嶺上的熊孩子》，取材自「台灣黑熊高爾夫球隊」，講述台東出生、全台第一位取得PGA認證的布農族教練迪秧·伊幸高男，返鄉培育布農族孩子們，翻轉了孩子的人生。 今（10） 製作人蔡秋儀、導演林寅生偕主演群撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇一同出席首播發佈記者會上。

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撒基努（右）首次擔綱男主角，演出靈魂人物「海牧斯教練」。（記者王文麟攝）

今天教練特別從彰化北上參加記者會，現場也回想起自己帶一群小球員的辛苦過程，百感交集淚灑現場。這次飾演原故事靈魂人物「海牧斯教練」的男主角撒基努，回憶拍攝時第一次看到花蓮的球場，很驚訝在台灣東部竟然有這麼好的場地，後來才知道高爾夫球其實是花蓮在地積極培育的項目；劇中素人演員王忻彥也是花蓮本地正在培養中的高爾夫球選手，撒基努表示，拍完這部戲讓他最感動的是這些年輕的選手們在成長過程中，可以擁有一個這麼專業的舞台，是一件很幸福的事。

撒基努跟冠志被問到現場拍攝有什麼趣事，兩位演員提到為了培養默契跟交流，常常會一起小酌「能量飲料」，冠志打趣的說：「我都是喝沒有酒精的啦！但是隔壁這位（撒基努）都說要有酒精才能入戲！」引起現場一片笑聲。女主角夏宇童談及角色表示：「最難的是要怎麼拿捏老師迫切希望學生成長的心態。」她在現場為了跟孩子們培養默契，休息時間雖然很累但還是認真融入，呼應自己的角色，在劇中要關心球員也關心教練。

吳玳慈跟素人新演員楊開宇第一次合作就有校園CP戲。（華星八方傳播股份有限公司提供）

本劇兩位新生代演員吳玳慈跟素人新演員楊開宇，一見面第一次合作就有校園CP感情戲，楊開宇因為沒有談過戀愛，特別在家練習嬌羞的表情；吳玳慈被問及最辛苦的部分，直言：「為了這部戲第一次接觸高爾夫，最辛苦不是拍攝，是自己練習的時候，我一次打五個小時就覺得腰不行了、手不行了，高爾夫球真的不容易，需要很有毅力很有定性。」

最後製作人蔡秋儀透露：「這部戲劇本籌備期長達十年，今天終於能和觀眾見面，大家紛紛敲碗希望可以繼續拍攝這個現在仍在進行中的真實故事，期待能藉由《果嶺上的熊孩子》多多推廣高爾夫球運動外，也能讓原住民孩子們的努力有機會能被看見，邁向國際體壇發光發熱！」

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