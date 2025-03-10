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夏宇童升格人妻羞認有濾鏡！爆登記秘辛「確定辦婚宴」

夏宇童（左）今（10日）與撒基努（右）、吳玳慈、冠志、楊開宇出席原民台兒少迷你劇集《果嶺上的熊孩子》首播記者會。（記者王文麟攝）夏宇童（左）今（10日）與撒基努（右）、吳玳慈、冠志、楊開宇出席原民台兒少迷你劇集《果嶺上的熊孩子》首播記者會。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫協志本月3日與小10歲的夏宇童登記結婚，「童協戀」終於公開修成正果。夏宇童今（10日）與撒基努、吳玳慈、冠志、楊開宇出席原民台兒少迷你劇集《果嶺上的熊孩子》首播記者會，有別以往大方談論婚事，羞認升格孫太太後，彷彿回到熱戀期。

孫協志與夏宇童日前宣布結婚。（翻攝自臉書）孫協志與夏宇童日前宣布結婚。（翻攝自臉書）

夏宇童笑稱自己還陷在新婚濾鏡，老公如往常出外景竟會依依不捨，像是回到剛談戀愛的感覺。孫協志也隨身攜帶她送的麵包超人吊飾，讓老婆的愛常伴身旁。雖然配偶欄上有了彼此，但夏宇童坦言，還不習慣互稱老公老婆，還是以「欸」呼叫孫協志。

夏宇童升格人妻首現身，有別以往大方談婚事。（記者王文麟攝）夏宇童升格人妻首現身，有別以往大方談婚事。（記者王文麟攝）

問及結婚契機，夏宇童說過去專訪曾提到，「說不定哪天醒來，感覺對了就能出發。」這次登記結婚的時機完全是臨時起意，因此婚禮規劃還是一片空白，「很多都是沒有計劃，包括時間什麼時候，其實我們到現在都還沒找，也還沒想，但是會辦的。」

至於拚子進度，夏宇童直呼自己很愛小孩，尤其對3到5歲的孩子特別有耐心，不過夫妻倆今年暫無生子計劃，長輩也沒有給抱孫壓力。她透露自己沒有凍卵，生小孩不是人生目標，但如果有一天想要就會直接去執行，「我們蠻有共識，陪伴彼此以後的日子是彼此，沒有的話也沒有關係，他也知道女生在生育這塊是很辛苦的，我想要或不想要他都支持。」

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