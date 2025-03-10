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講不聽 徐若熙受訪內容華視改字幕又被抓包

棒球球員徐若熙接受訪問時，「中華隊」被華視改為「國家隊」。（翻攝自臉書）棒球球員徐若熙接受訪問時，「中華隊」被華視改為「國家隊」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前日本職棒火腿隊來台進行交流賽，「台灣隊長」陳傑憲以代跑登場，華視播放他受訪內容時，將「中華隊」，標註為「台灣隊」引發爭議，華視任甚至為此發出道歉聲明。媒體人黃揚明表示，除了陳傑憲之外，投手徐若熙先前在經典賽資格賽後接受訪問時，華視也把他說的「中華隊」改成「國家隊」。

先前陳傑憲發言字幕遭改引發爭議後，華視發出聲明，表示字幕採用「社會及球迷慣用詞彙」並表示虛心接受各界指教，承諾未來在製作報導字幕時「將力求最大程度呈現受訪者之原始表達為原則，以期完整傳達當事人之表述意涵」。沒想到如今又被抓包，除了陳傑憲之外，徐若熙受訪時的字幕也出問題。

棒球球員徐若熙在經典賽資格賽上表現突出。（本報資料照，記者林正堃攝）棒球球員徐若熙在經典賽資格賽上表現突出。（本報資料照，記者林正堃攝）

黃揚明在社群平台發文，指出華視因將台灣隊長陳傑憲口中的「中華隊」字幕改成「台灣隊」，引發爭議。「事實上，本屆WBCQ（經典賽資格賽）中華隊王牌投手徐若熙，在2月25日戰勝西班牙隊賽後的訪問中提及：最主要我們還是放在明年的比賽，因為我希望我們中華隊，能夠再繼續拿到更好成績。但在華視播出的新聞畫面中，「中華隊」又消失了，這次變成了「國家隊」」。黃揚明還特地附上當時新聞畫面證明。

黃揚明認為：「由此可知這不是特例，在現今的華視內部『中華隊』應該是被禁用的詞彙」。

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