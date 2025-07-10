晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李正皓開酸麥玉珍反遭質疑 他尷尬又不失禮貌回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓，日前在節目上砲轟民眾黨立委麥玉珍程度低、懷疑她能不能上國中，被民眾黨控訴歧視新住民，赴NCC（國家通訊傳播委員會）抗議。對此，李正皓不僅否認針對新住民，更在今（10）日加碼公布「證據」，直指麥玉珍連國小二年級課本的內容都寫不出來，狠嗆民眾黨是台灣之恥，再度引發網友熱議。

李正皓發文指出，之所以質疑麥玉珍程度，是因為她在質詢講稿中，竟將「照顧」的「顧」寫成注音「ㄍㄨˋ」，而該字是國小二年級課本就會教的基礎用字。他還附上課本頁面與小學生作業本佐證，表示「國小二年級的小朋友都會寫顧，為什麼立委不會？」他更直言：「連顧都不會寫，還能當立法委員？」

不只如此，李正皓還公開麥玉珍講稿照片，指出她不但「顧」字寫不出來，甚至把「比地方照顧人民重要」寫成「北地方照ㄍㄨˋ人民重要」，懷疑她連「北」與「比」都分不清楚。他補充，「比」這個字在國小一年級上學期課本第五課「比一比」就會教，暗酸麥玉珍的程度連小學生都不如。

有網友在留言區質疑：「勇敢一點，直接承認自己就是歧視！」而李正皓則補充：「我歧視麥玉珍這種沒能力又靠關係當立委的人。」並附上尷尬又不失禮貌的微笑。其餘網友則是幾乎一面倒力挺：「新住民不是問題，程度很爛的雷包被提名當立委才是問題」、「麥小姐的字，國小老師會全部圈起來擦掉重寫，我看擦破了還沒訂正好」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中