李正皓開酸麥玉珍反遭質疑 他尷尬又不失禮貌回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓，日前在節目上砲轟民眾黨立委麥玉珍程度低、懷疑她能不能上國中，被民眾黨控訴歧視新住民，赴NCC（國家通訊傳播委員會）抗議。對此，李正皓不僅否認針對新住民，更在今（10）日加碼公布「證據」，直指麥玉珍連國小二年級課本的內容都寫不出來，狠嗆民眾黨是台灣之恥，再度引發網友熱議。

李正皓發文指出，之所以質疑麥玉珍程度，是因為她在質詢講稿中，竟將「照顧」的「顧」寫成注音「ㄍㄨˋ」，而該字是國小二年級課本就會教的基礎用字。他還附上課本頁面與小學生作業本佐證，表示「國小二年級的小朋友都會寫顧，為什麼立委不會？」他更直言：「連顧都不會寫，還能當立法委員？」

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不只如此，李正皓還公開麥玉珍講稿照片，指出她不但「顧」字寫不出來，甚至把「比地方照顧人民重要」寫成「北地方照ㄍㄨˋ人民重要」，懷疑她連「北」與「比」都分不清楚。他補充，「比」這個字在國小一年級上學期課本第五課「比一比」就會教，暗酸麥玉珍的程度連小學生都不如。

有網友在留言區質疑：「勇敢一點，直接承認自己就是歧視！」而李正皓則補充：「我歧視麥玉珍這種沒能力又靠關係當立委的人。」並附上尷尬又不失禮貌的微笑。其餘網友則是幾乎一面倒力挺：「新住民不是問題，程度很爛的雷包被提名當立委才是問題」、「麥小姐的字，國小老師會全部圈起來擦掉重寫，我看擦破了還沒訂正好」。

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