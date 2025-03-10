德州媽媽預測黃子佼恐遭輕判 親揭內幕說分明

藝人黃子佼（右）為偷拍論壇高級會員，並擁有未成年人不雅片。圖左為妻子孟耿如。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼捲入「＃MeToo」風波，更被揭發他是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手中握有未成年人不雅片，長期關注此案的網紅「德州媽媽沒有崩潰」今（10）在社群平台發文，認為：「黃子佼最後絕對會被輕判」。

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德州媽媽曾揭露受害者與黃子佼的對話及錄音檔，並成立受害者聯盟找來立委及律師協助。今日她在發文第一句就寫著「黃子佼最後絕對會被輕判」，德州媽媽解釋，黃子佼被判處的刑罰一定比他犯下的罪刑輕，「我敢講的這麼肯定，是因為我知道好幾個去年私訊我的受害者根本沒去告他。她們很怕被發現。沒有人願意去指認，自己幾十年前有沒有在面試時被偷拍」。

網紅德州媽媽猜測黃子佼「最後絕對會被輕判」。（翻攝自臉書）

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德州媽媽表示自己完全能理解被害者的心情，她舉例：李宗瑞背叛30年的關鍵因素是影片被流出，頭拍流出後，受害者們被迫看到那些難堪畫面，於是15名受害者去警局指認，9名受害者發現自己被迷姦提告性侵。反觀黃子佼的案件，受害者當時大多未成年，不僅受害者本人，就連幫助者都強烈不希望流出，「當它不存在，人生就少了一個痛苦的心理負擔」。

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