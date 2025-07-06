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娛樂 最新消息

周遊哀傷送別前夫淚嘆「還是朋友」 兒子張志群哽咽：他不是完美父親

張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人周遊的第二任前夫張育安，曾是演員及電視製作人，他上月27日因病辭世，享壽83歲，今（6日）於台北市懷愛館舉辦告別式，周遊哀傷現身，淚嘆與前夫「還是朋友」，張育安與周遊所生的獨子張志群，在告別式上流淚致詞，流露出對父親的不捨。

張志群回憶，童年時最喜歡聽父親說戲、談人生。隨著他成年，父子倆把酒言歡，張育安常與兒子分享自己如何從一個勞保局的小職員，憑著努力與才華成為廣告明星，再到演出電視劇，最後投身幕後，成為電視製作人，張志群語帶哽咽說：「他的人生真的很精彩。」

張志群（右）回憶與父親張育安往事。（記者潘少棠攝）張志群（右）回憶與父親張育安往事。（記者潘少棠攝）

在張志群記憶裡，父親雖因事業繁忙、應酬晚歸，仍盡可能用自己的方式陪伴，「他時間會親自幫我做便當，到了學校的午餐時間，我便當一打開，同學就會圍過來，笑著說：『為什麼你的都是番茄炒蛋，偶爾加一根香腸？』說實話，我還滿喜歡吃的。」即使忙碌，張育安也會帶著他去百貨公司買玩具，毫不手軟地買下那些昂貴的禮物，「他不是完美的父親，但他是很寵我的父親。」

張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）

張育安近年身體每況愈下，行動不便、逐漸與外界疏離，張志群提到，在整理父親遺物時，看到父親手機裡和臉書上的訊息，多半是與醫療機構或保健廠商的對話，「他最常問的不是朋友，而是『我要怎麼治好病？眼睛看不到怎麼辦？』」張志群哽咽說，父親即便病體纏身，心中卻從未放棄過希望，他電腦中仍留著過去為連戲劇寫的企劃案，「他這幾年最常對我開玩笑說：『我如果中了樂透頭獎，一定分你一半，我那一半早晚也是你的。』但他始終沒中過。」

張育安前妻周遊（中）到場哀悼，淚嘆兩人「還是朋友」。（記者潘少棠攝）張育安前妻周遊（中）到場哀悼，淚嘆兩人「還是朋友」。（記者潘少棠攝）

張志群也說，當他開始當監製後，常聽到認識父親的長輩跟他說：「你跟你爸年輕時好像」、「你爸是個好人」，坦言有一段時間，覺得大家口中所說的「好人」其實藏著一些些遺憾。但當他年紀漸長，了解更多父親的故事後，「我慢慢體會到，他真的是很受大家歡迎的好人。」

最後，張志群和父親說：「爸爸，今天有很多人來送你，你在天上要保佑大家，你先去和爺爺奶奶團聚，我們未來再見。」

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