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娛樂 最新消息

郁方道歉了！誤指林月琴未監督兒盟 誠心認錯：未來會更謹慎

郁方（左）批剴剴案社工輕判點名林月琴，深夜誠心道歉：錯了就認，但對剴剴案的關注不會停！（翻攝自FB、本報資料照）郁方（左）批剴剴案社工輕判點名林月琴，深夜誠心道歉：錯了就認，但對剴剴案的關注不會停！（翻攝自FB、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郁方為「剴剴虐死案」四處奔走、發聲多年，認為保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴」，但兒福聯盟社工陳尚潔目睹剴剴身上有多處瘀傷，疏於關切與追蹤，導致剴剴錯失救援機會，台北地院昨（16）依過失致死罪判陳女2年刑期，讓她怒批「輕判」，並截錯董事會名冊，點名民進黨立委林月琴「串連全國大學社工系道德綁架」未盡監督之職。事後，經立委林月琴發文澄清，郁方也於稍早在臉書貼出道歉文：

感謝林月琴立委的說明。今日我再次查證後確認，聯合全國十餘所大學社工系所的聲明，並非由林月琴立委發起。對於先前在未完整查證下所做的指稱，我在此誠心向林月琴立委致歉。

這件事讓我更提醒自己，情緒可以真，但事實必須更嚴謹。錯就是錯，我願意承認，也會記在心裡，讓自己做得更好。

我藍綠的朋友都很多，也從沒有因為黨派色彩去判斷一個人的人品，大家都是為了國家在做事，只是立場不見得相同。我之所以站出來關注剴剴案，沒有任何政治立場，跟任何政治都無關，也沒有任何私人目的，只是單純地，對於孩子受苦這件事，真的無法視而不見。每一個孩子，都應該被好好保護，而不是在無聲中承受傷害。

我們真正期待的，是現任兒盟董事長林志嘉先生，能夠正面回應這起悲劇，給社會一個交代，也給孩子一個最基本的尊重。

我一直很喜歡孩子，也深深知道，有些孩子從一開始就沒有被好好對待。或許我能做的不多，但只要還有能力，我就會選擇多做一點、多說一句，為他們發聲。

做錯事情就是道歉，認錯是最大的勇氣，我做錯我誤判我就應該誠心道歉，我也希望林志嘉先生跟陳尚潔小姐能勇於認錯，知錯才會改變，如果覺得自己都沒有錯，怎麼可能改變這些悲劇繼續發生？謝謝所有提醒我、也願意一起關心這件事的人。未來我會更謹慎，也會繼續關注。

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