割頸案兇手被起底大快人心？ 網紅Cheap轟法律讓人無力

YouTube頻道講述乾兄妹割頸案，獲得廣大迴響。（本報合成圖，翻攝自YouTube頻道）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「乾兄妹」犯下割頸案，兇手入獄判刑後，因少年法受到保護與減刑，但有YouTube頻道公布涉案未成年加害人的姓名與生活照，短短3天破170萬點閱，引發網友兩極爭論。網紅Cheap今（19）日發文認為「法律保護了惡魔」。

Cheap認為，YouTube頻道上傳影片詳細講述「乾哥乾妹割頸案」，公布兇手真實姓名、生活照，許多網友抖內留言「謝謝你做了很多台灣人想做卻受法規限制無法做的事情！」

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Cheap進一步指出，為何網友這麼氣？「除了刑期很短外（乾哥12年，假釋門檻4年，乾妹11年，門檻3年8個月）乾哥如果假釋出來，20歲不到，甚至比大學生出社會還早，但受害者的生命卻永遠停在15歲」。

此外，Cheap更指《少年事件處理法》像是「惡魔保護傘」，法律規定媒體不能報導加害者姓名、照片，甚至連前科都要塗銷，質疑「這是在保護兇手」？

網紅Cheap質疑：法律是否成為惡魔保護傘。（翻攝自臉書）

YouTube頻道公布兇手長相之後，賠了30萬元，Cheap認為「乾哥在監獄還可以賺錢，抓網友比抓壞人快」，他忍不住連連發問：法律不判死、判得輕就算了，我們希望透過「公布長相」讓他們社會性死亡，做為另一種懲罰、另一種正義，但這也做不到？必須靠一個住在海外的YTR來幫我們實現？

雖然憤怒，但Cheap也不忘提醒，情緒可以理解，但呼籲民眾不要以身試法，在台灣公開未成年加害者個資風險極高，不要被憤怒情緒沖昏頭，該守的法律界線依舊不能越過雷池。

此案隨著個資外流與法律爭議持續延燒，也再度掀起社會對少年司法制度、刑責輕重與隱私保護界線的討論。

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