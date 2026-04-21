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娛樂 歐美

英國女王伊莉莎白二世100歲冥誕 皇室翻出舊照美成這樣

英國查爾斯國王（左）錄製影片緬懷母親。（翻攝自IG）英國查爾斯國王（左）錄製影片緬懷母親。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕今（21日）是已故英國女王伊莉莎白二世100歲冥誕，查爾斯國王特別錄製影片緬懷母親，皇室的官方社群也分享女王年輕時美照，看到她一生優雅的形象，至今讓人難忘。

英國女王伊莉莎白二世年輕時就很漂亮。（翻攝自IG）英國女王伊莉莎白二世年輕時就很漂亮。（翻攝自IG）

伊莉莎白二世出生於1926年4月21日，在位70年，並於2022年9月去世，享耆壽96歲，今天是她百歲冥誕，英國國王查爾斯三世透過影片追憶母親，並談到女王生前塑造了她周圍的世界，並感動了無數人的生活，查爾斯國王並感性說：「親愛的媽媽，願上帝保佑您；您將永遠活在我們心中，我們將永遠為您祈禱。」

伊莉莎白二世（左）百歲冥誕，過去與威廉王子及凱特王妃合影。（翻攝自IG）伊莉莎白二世（左）百歲冥誕，過去與威廉王子及凱特王妃合影。（翻攝自IG）

英國皇室官方社群也分享伊莉莎白二世過去與查爾斯國王，還有威廉王子及凱特王妃，以及女王的小曾孫、曾孫女等合照，她每次出現都充滿優雅姿態，不過在查爾斯國王緬懷母親的影片中也提到：「我懷疑，我們現在所處的時代，有很多方面都會令她深感憂慮。」但並未提到究竟是指英國的國內現狀，或是指國際情勢。

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