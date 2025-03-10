《台通》何A開戰了！與阿跨面、洪佩瑜尬車場面超火爆

阿跨面、洪佩瑜、海豚刑警上演「家族之戰」。（夕陽音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由夕陽音樂、涅所未來聯手打造的虛擬音樂節品牌《夕陽小鎮 SUNSET TOWN FESTIVAL》，將於2025年4月19-20日、26-27日連續兩週末舉辦全新企劃《燒胎祭》，人氣podcast《台灣通勤第一品牌》主持人何A首度擔任音樂祭策展人，最新演出名單火熱公開，由顛覆K-POP的「韓國另類地下組織」Balming Tiger、即將於三月中首度巡演唱進台灣的竇靖童領軍眾音樂人，引領觀眾放膽在虛擬世界體驗、盡情享樂。

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《燒胎祭》集結 30 組橫跨台、日、韓、泰等地的出演音樂單位，繼吳赫OHHYUK、Phum Viphurit、林強、巨大的轟鳴、Gummy B在首波名單亮相後，最新陣容包含BTS隊長RM指名合作的韓國天團Balming Tiger、竇靖童、美秀集團等，演出者皆會化身Q版虛擬角色，在「A咖舞台」、「龍宮舞台」、「熱炒舞台」、「魁星舞台」四大演出場域登台，鎮民可以同步觀看真實舞台演出與虛擬舞台，結合虛擬實境的獨特聲光效果，帶來前所未有的演出體驗。

阿跨面、洪佩瑜、海豚刑警隔空進行「家族之戰」。（夕陽音樂提供）

《台灣通勤第一品牌》主持人何A首度擔任音樂祭策展人，從LINE UP到夕陽小鎮全新宇宙觀設定全程積極參與，更在夕陽小鎮官方IG上演「家族之戰」，與阿跨面、洪佩瑜、海豚刑警隔空尬車，展示2025夕陽小鎮的全新火熱體驗。何A熱情分享，本次活動希望藉著這個機會分享自己平常愛聽的音樂和表演者，讓所有「鎮民」一起在小鎮裡，感受家族藝人的能量跟魅力。

何A在夕陽小鎮官方IG與藝人輪番尬車。（夕陽音樂提供）

何A這次以策展人身份加入，除了私心加入賽車元素，一圓舉辦《燒胎祭》的野望，被問到最想跟哪位明星陣容一起尬車，何A忍不住大喊：「一定是林強老師！」首次策展音樂祭就能夠邀請到林強參與，已經何A已經感到非常榮幸：「如果還能跟林強老師一起尬車，在外面真的是可以炫耀很久，想到就爽！」對於本次匯聚亞洲潮流音樂人的頂尖陣容，何A也吐露真心話：「前鎮長國勇（落日飛車主唱國國）到底是自己貼了多少，可以請到這麼多家族藝人來表演，然後售票價格還這麼低」，直呼他真的「扯愛音樂！」

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