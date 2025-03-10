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娛樂 音樂

躺床照流出！Karencici難忘被陪睡 揪粉絲一起穿睡衣

〔記者張釔泠／台北報導〕Karencici宣布4月25日將在Zepp New Taipei開唱，已有近2年未舉辦個人專場的她，將帶來專輯同名「Made For You」演唱會，Karencici分享心情：「這次可以帶著全新的歌和表演真的很期待，希望可以帶給大家不同的感覺！也讓大家久等了。」

Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）

Karencici去年7月發行的單曲〈愛你但說不出口〉自BIGBANG的太陽於台北演唱會上翻唱因而再度備受矚目，網友也戲稱近來形成了「愛你但說不出口宇宙」，除了引發了一連串Cover風潮，Karencici也特別在社群上推出了鋼琴版本的改編。

此外，更有網友發現韓劇《死期將至》的主演徐仁國在動態分享歌曲、韓國歌手李茂珍在台北演唱會上，再次翻唱了〈愛你但說不出口〉。Karencici除了感到受寵若驚，也因為大家如此喜歡這首歌而覺得感動，笑說這首歌高機率將列入演唱會歌單中。

Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）

這次包括演唱會及專輯，都是Karencici自立門戶後的「第一次」，此次演唱會更同步身兼主辦單位、製作及演出者。成為老闆的她雖然有了更多主導權，卻坦言壓力不小：「以前做作品因為有一部分是公司團隊的參與，所以對專輯的成敗壓力比較小；現在全部都是自己的決定了，會不自覺得壓力比較大。」笑說幸好前陣子的新年假期有在美國跟家人好好放鬆，有充滿電的感覺。

Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）Karencici再度舉辦專場。（華納音樂ＸBoots n'Cats Records提供）

而演唱會則以「睡衣派對」為概念，Karencici分享：「之前的演唱會我都有Dress Code主題，這次視覺海報剛好是我穿著睡衣的樣子，想到上次24小時快閃活動大家一起陪著我入眠的樣子，想到如果一群人穿著睡衣來看演唱會的畫面應該蠻可愛的。」她也期望大家都能帶著最放鬆的心情與衣著來看演唱會。

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