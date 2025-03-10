《偶像》阿信加持麋先生搶當時尚潮男 歌曲靈感融入設計

〔記者陳慧玲／台北報導〕麋先生前陣子剛忙完高雄巨蛋演唱會，阿信現身當嘉賓，也和聖皓合唱《偶像》，新歌也上線，並在排行榜上有好成績，忙完一連串的開心事，麋先生團員也紛紛當起時尚潮男。

麋先生忙完高雄演唱會，首度參與時尚包款的聯名企劃。（相信音樂提供）

這次麋先生宣布與時尚品牌ROBINMAY EVOLUTION聯手打造全新包款，共同推出三大聯名系列，還把團名、演唱會名稱，歌迷等融入包款。

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麋先生首度參與時尚包款的聯名企劃，團員們親自投入設計、共同討論，以音樂理念為靈感，將創作精神轉化為兼具時尚與實用性的隨身單品。聯名主題「漫遊者的旅程」則是以麋先生的歌曲《漫漫》為靈感延伸，推出的三個包款包括「MIXER麋幻斜背包」、「馬戲團之約斜背包」、「都是浪漫斜背包」。

麋先生變身時尚潮男，對於包包的喜好與需求不太一樣。（相信音樂提供）

團員的喜好也不太相同，日前宣告將當爸爸的貝斯手以諾最喜歡大容量的「MIXER麋幻斜背包」，他說：「因為有時候表演一整天，會帶很多東西。」偏愛簡約穿搭的吉他手喆安，最中意「馬戲團之約斜背包」，談到：「平常就喜歡尼龍配件，這包容量也很大，想像搭配起來的畫面感覺會滿帥的。」鼓手逸凡同樣選擇這款，覺得多分層的設計讓物品更好整理；會隨時帶著相機記錄生活的吉他手小B也特別喜歡這款包型的線條與容量。主唱聖皓最愛唯一一款皮革材質的「都是浪漫斜背包」。

之前麋先生高雄演唱會門票完售，許多歌迷搶不到票，這次看到他們推出聯名企劃包包，笑稱搶不到票，但一定要努力搶到包。

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