黃子佼前世就愛拐騙孩子？通靈師：他拐孟耿如嫁給自己

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼性影像事件引發網友公憤，近期被拍到一家三口天倫之樂，再度引發網友反感，而孟耿如更再次發文替老公道歉。不少網友也疑惑孟耿如為何對黃子佼不離不棄？神佛解讀專家阿谷老師通靈兩人的前世今生，其實黃子佼前世就是個會拐騙孩子的人，而孟耿如的前世更是其中之一，被前世黃子佼拐走養大後，嫁給了他。

孟耿如（右）發文表示會無限期關閉社群，澄清黃子佼沒計畫要復出演藝圈。（翻攝自臉書）

阿谷老師說明，黃子佼前世是在深山中長大的孤兒，會拐騙上山的人，把這些人帶回家當奴隸，不讓他們回家，只要有人逃跑就會抓回來毒打，有一次拐到一個10歲女孩，這女孩就是孟耿如的前世，但由於他很喜歡她，所以拐騙帶回家照顧，一直哄騙她，最後前世的孟耿如就愛上了他。

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阿谷老師也提到，前世的黃子佼沒有對前世的孟耿如承認家裡的孩子都是自己拐騙來的，都說那些人是無家可歸的孩子，前世的孟耿如在哄騙下，也相信黃子佼是個大善人，兩人漸漸建立了情誼，前世孟耿如在14歲就嫁給了他。

但前世的黃子佼最後也被發現是大惡人，阿谷老師說道，被前世黃子佼哄騙的孩子中，有一個人跑出去搶劫一對老夫妻，結果老夫妻發現那名孩子手上有個疤痕跟自己失蹤小孩一樣，因而發現了前世黃子佼的惡行，他們決定報官，前世黃子佼的惡行也因此曝光，孩子都被救出來。

前世黃子佼的惡行曝光後，前世孟耿如的父母找到了她，但她卻不想跟父母回家，堅持要跟著前世黃子佼逃亡，但其實前世黃子佼也跟前世孟耿如承認自己的惡行，希望她離開他，但前世孟耿如仍然一心一意想陪著他，兩人就躲在深山一輩子。

阿谷老師說，從前世今生可以看到孟耿如今生課題是要找到自我價值，她今生會覺得陪伴黃子佼是自我價值之一，但她不應該把自己的價值建立在他人身上，不應該為了遷就他人和包容家人，導致喪失原則的底線、扭曲自我價值觀。

而黃子佼物化女性的觀念從前世延續到今生，他習慣去限制他人精神或身體上的自由，這些會導致業力因果。阿谷老師說，業力指的就是累世舊的習性，而這也是他今生要修的習性，就是學會尊重女性。

依照今生後續發展看來，黃子佼其實沒有復出可能，但他如果真心懺悔，修好過往習性，有機會逐漸被社會再接納，不過不太可能再從事演藝。至於今生的孟耿如，她需要重新樹立正確價值觀，擺脫對他人依賴，找回自己價值，還有機會重新發展演藝事業。

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