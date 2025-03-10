薔薔火大曝被掀簾看裸體 NanaQ再揭「不在場證明」喊冤

薔薔（左）痛批遭掀布簾看裸體，NanaQ（右）再發文否認。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅NanaQ近來控訴合作大網紅拍片時遭性騷擾，網友循線推敲出女星「薔薔」林嘉凌，而薔薔6日則拍影片開轟NanaQ表裡不一，並揭露對方掀布簾看自己裸體，對此，NanaQ昨（9）再發文駁斥。

薔薔6日在影片中開轟NanaQ，同時指控對方也性騷擾自己，表示當時和NanaQ前往修改衣服店家的路上，對方一直緊抓著自己的手不放，「她一直拉著我，往她奶上戳，其實我那時候一直這樣縮，因為我覺得我很不舒服。」薔薔更揭露，NanaQ在自己更衣到一半時，突掀開布簾窺探，還誇說「哇妳身材真的很好」，令她感到不適。

請繼續往下閱讀...

事後，NanaQ也拍片否認此事，指出當天薔薔穿的是同一套衣服，不存在換衣服的說法。對此，薔薔曾對《TVBS新聞網》還原當時情況，「就是和我去改衣服店拿衣服，在我試穿的時候發生的。」並表示自己不想再多加揣摩NanaQ的心態。昨日NanaQ再次於IG限時動態PO文駁斥，「吃完飯我就自己去搭車了，我沒有陪他們去拿改好的衣服。」雙方各說各話，讓外界看得一頭霧水。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法