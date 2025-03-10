晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔火大曝被掀簾看裸體 NanaQ再揭「不在場證明」喊冤

薔薔（左）痛批遭掀布簾看裸體，NanaQ（右）再發文否認。（翻攝自IG）薔薔（左）痛批遭掀布簾看裸體，NanaQ（右）再發文否認。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅NanaQ近來控訴合作大網紅拍片時遭性騷擾，網友循線推敲出女星「薔薔」林嘉凌，而薔薔6日則拍影片開轟NanaQ表裡不一，並揭露對方掀布簾看自己裸體，對此，NanaQ昨（9）再發文駁斥。

薔薔6日在影片中開轟NanaQ，同時指控對方也性騷擾自己，表示當時和NanaQ前往修改衣服店家的路上，對方一直緊抓著自己的手不放，「她一直拉著我，往她奶上戳，其實我那時候一直這樣縮，因為我覺得我很不舒服。」薔薔更揭露，NanaQ在自己更衣到一半時，突掀開布簾窺探，還誇說「哇妳身材真的很好」，令她感到不適。

事後，NanaQ也拍片否認此事，指出當天薔薔穿的是同一套衣服，不存在換衣服的說法。對此，薔薔曾對《TVBS新聞網》還原當時情況，「就是和我去改衣服店拿衣服，在我試穿的時候發生的。」並表示自己不想再多加揣摩NanaQ的心態。昨日NanaQ再次於IG限時動態PO文駁斥，「吃完飯我就自己去搭車了，我沒有陪他們去拿改好的衣服。」雙方各說各話，讓外界看得一頭霧水。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中