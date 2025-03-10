對面的女孩看過來！任賢齊攜女團扭腰擺臀 驚見「怪叔叔」亂入

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP前陣子完成公演，也應前輩胡瓜之邀登上台北流行音樂中心，參與「鑽石舞台之夜」演唱會，出動25位成員加入一連兩天的演出，女孩們的爸媽不少人當年都是胡瓜《鑽石舞台》的收視群，因此知道女兒要去參與演唱會都興奮不已。

任賢齊（前排左）和AKB48 Team TP一起跳健康操，九孔（後排藍衣）搞笑亂入。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP近期推出第九張單曲《Team Up》，這首歌也登上好事聯播網「BEST好歌榜」冠軍，讓團員大受鼓勵。

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AKB48 Team TP開心和前輩任賢齊（後排右）及九孔（後排左）一起表演。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP很高興能參與胡瓜（綠衣）號召的演唱會表演。（好言娛樂提供）

日前團員去北流參加「鑽石舞台之夜」演唱會，在後台也禮貌向所有前輩一一致意、送上EP，任賢齊在演唱招牌曲《對面的女孩看過來》時，特別邀請AKB48 Team TP女孩一起上台，讚她們是「對面女孩」，還帶領全場一起做「對面的女孩健康操」，有趣的是，當女團正扭腰擺臀跳操時，團隊最後面居然出現「怪叔叔」，原來是任賢齊的好友九孔亂入女孩們的隊伍中一起擺動，笑翻全場！

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