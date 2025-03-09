趙敏基畏罪輕生7週年 遭性騷擾女大生坦言「生不如死」

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾在韓劇《步步驚心：麗》飾演高麗王的已故演員趙敏基，2018年爆出性騷擾多名清州大學女學生，甚至有女演員聲稱差點被他性侵；趙敏基還沒接受警方調查，便畏罪輕生，至今仍有受害女學生表示不滿，甚至傳出生不如死。

趙敏基畏罪輕生7週年，受害者至今心情未平復。（翻攝自Naver）

趙敏基拍過韓劇《黃色手帕》、《善德女王》等許多膾炙人口的作品，沒想到對女學生伸狼爪，他原先親筆信認罪，但等不到警方調查，只留下長達6頁的遺書就離開人世。

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該事件過了7年，遭受性騷擾的女學生向韓媒表示，「每天在網上看到＃MeToo殺人相關訊息，就覺得非常難過」，除了自己遭受性騷擾，還意外成了惡意評論的受害者。

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也有受害者說，「案件最終留下疑點，這對受害人來說非常不公平，尤其聽到世人說出『死者為大』、『一切都結束了』等話語時，都覺得很憤怒又沮喪。」

尤其，趙敏基的妻子在丈夫離世後，還在墓前擺放生日蛋糕、酒、香菸等，遭部分網友撻伐表示「為加害者留念、慶生，實在是很魯莽的行為」。

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