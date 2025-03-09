晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙敏基畏罪輕生7週年 遭性騷擾女大生坦言「生不如死」

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾在韓劇《步步驚心：麗》飾演高麗王的已故演員趙敏基，2018年爆出性騷擾多名清州大學女學生，甚至有女演員聲稱差點被他性侵；趙敏基還沒接受警方調查，便畏罪輕生，至今仍有受害女學生表示不滿，甚至傳出生不如死。

趙敏基畏罪輕生7週年，受害者至今心情未平復。（翻攝自Naver）趙敏基畏罪輕生7週年，受害者至今心情未平復。（翻攝自Naver）

趙敏基拍過韓劇《黃色手帕》、《善德女王》等許多膾炙人口的作品，沒想到對女學生伸狼爪，他原先親筆信認罪，但等不到警方調查，只留下長達6頁的遺書就離開人世。

該事件過了7年，遭受性騷擾的女學生向韓媒表示，「每天在網上看到＃MeToo殺人相關訊息，就覺得非常難過」，除了自己遭受性騷擾，還意外成了惡意評論的受害者。

相關新聞：孟耿如宣布「無限期關閉社群」 曝黃子佼無復出演藝圈意願

也有受害者說，「案件最終留下疑點，這對受害人來說非常不公平，尤其聽到世人說出『死者為大』、『一切都結束了』等話語時，都覺得很憤怒又沮喪。」

尤其，趙敏基的妻子在丈夫離世後，還在墓前擺放生日蛋糕、酒、香菸等，遭部分網友撻伐表示「為加害者留念、慶生，實在是很魯莽的行為」。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中