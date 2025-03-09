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娛樂 最新消息

李聖經罕曬美胸！辣炸渾圓半球「布料包不住」146萬人驚呆

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星李聖經以模特兒身分出道，曾出演過多部夯劇，近期更跨足音樂劇界，在經典舞台劇《阿拉丁》中扮演「茉莉公主」，日前她曬出花絮照，火辣身材讓網友們全看呆。

李聖經罕見解放火辣身材。（翻攝自IG）李聖經罕見解放火辣身材。（翻攝自IG）

李聖經在IG曬出多張花絮照，可見她身穿音樂劇《阿拉丁》中茉莉公主的服裝，完美駕馭一身薄荷色服裝，展現絕美肩頸線條，短版上衣的設計，讓清晰的結實腹肌線條一覽無遺，深V剪裁大方秀出渾圓傲人上圍，深邃事業線更是令人目不轉睛，火辣S曲線讓不少粉絲鼻血直流，貼文曝光立即吸引146萬人狂讚。

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事實上，李聖經憑藉神似混血兒的五官深受不少粉絲喜愛，曾出演過《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》、《Docors》等多部熱門劇，精湛演技更是圈粉無數。為了在鏡頭前展現最佳狀態，李聖經過去也曾在節目中分享腹肌管理祕訣，表示自己在睡前會多做10分鐘平板支撐來鍛鍊腹肌，可見相當自律。

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