許光漢現身跳手指舞！LE SSERAFIM中文甜喊：大哥好久不見

許光漢現身力挺LE SSERAFIM演唱會。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團LE SSERAFIM今天（20日）在林口體育館開唱，繼第一天的蔡依林之後，第二天來的是許光漢，一如許允眞所預告。

LE SSERAFIM由金采源、許允眞、洪恩採、宮脇咲良和中村一葉組成，今天是台北最終場，宮脇咲良介紹今天的嘉賓是許光漢，洪恩採則用中文可愛的說「許光漢大哥好久不見」，感謝許光漢今天的到來。許光漢在2023年曾經在韓國與LE SSERAFIM一起拍攝《UNFORGIVEN》挑戰，這次事前也送上花籃以及小點心，祝LE SSERAFIM演出順利。

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許光漢跳著LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》的手指舞。（記者廖俐惠攝）

金采源表示，上次一起跳《UNFORGIVEN》已經是兩年前了，許允眞則說當時因為有事沒辦法見到許光漢，今天可以透過演唱會打招呼覺得很榮幸。成員們詢問許光漢是否還記得《UNFORGIVEN》怎麼跳，當場清唱為他伴奏，許光漢明顯只記得手指往上的動作，接著像在求饒般，似乎說著忘記了，不過仍獲得滿堂彩。

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