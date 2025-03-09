晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）（G）I-DLE Minnie自曝罹憂鬱、恐慌症 巡演中途發作崩潰

（G）I-DLE泰籍成員Minnie。（翻攝自IG）（G）I-DLE泰籍成員Minnie。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE出道近7年，憑藉多首夯曲在全球累積高人氣，其中泰籍成員Minnie更發行首張個人專輯，並展開宣傳活動，日前接受泰國YouTuber「Woody」訪問，坦言曾罹患上憂鬱症及恐慌症，提起過往痛苦經歷，讓她忍不住在節目上難過落淚，令許多粉絲相當心疼。

Minnie在節目中表示，當時是疫情結束後的第一次世界巡演，發現自己難以重新面對人群，因此出現了恐慌症狀。站在舞台上被粉絲注視及拍攝，讓她內心湧出強烈不安，即使能感受到粉絲的愛意，但仍有另一種聲音不斷告訴自己，「離開這裡，妳不該在這裡」、「這裡的人不歡迎妳」，形容內心就像是有天使與惡魔在拉扯，坦言一度害怕與粉絲見面。

Minnie坦言曾罹患憂鬱、恐慌症。（翻攝自IG）Minnie坦言曾罹患憂鬱、恐慌症。（翻攝自IG）

矛盾的情緒讓Minnie在多次演唱會結束後情緒潰堤，一回到房間內就落淚痛哭，開始時刻感受到有人在注視著自己，導致長期失眠，隨著情況惡化，她才鼓起勇氣向經紀人訴說，經醫師檢查與診斷，發現她罹患了憂鬱症及恐慌症，之後便開始接受治療，如今狀況改善，她也終於能帶著笑容面對粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中