（影）（G）I-DLE Minnie自曝罹憂鬱、恐慌症 巡演中途發作崩潰

（G）I-DLE泰籍成員Minnie。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE出道近7年，憑藉多首夯曲在全球累積高人氣，其中泰籍成員Minnie更發行首張個人專輯，並展開宣傳活動，日前接受泰國YouTuber「Woody」訪問，坦言曾罹患上憂鬱症及恐慌症，提起過往痛苦經歷，讓她忍不住在節目上難過落淚，令許多粉絲相當心疼。

Minnie在節目中表示，當時是疫情結束後的第一次世界巡演，發現自己難以重新面對人群，因此出現了恐慌症狀。站在舞台上被粉絲注視及拍攝，讓她內心湧出強烈不安，即使能感受到粉絲的愛意，但仍有另一種聲音不斷告訴自己，「離開這裡，妳不該在這裡」、「這裡的人不歡迎妳」，形容內心就像是有天使與惡魔在拉扯，坦言一度害怕與粉絲見面。

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Minnie坦言曾罹患憂鬱、恐慌症。（翻攝自IG）

矛盾的情緒讓Minnie在多次演唱會結束後情緒潰堤，一回到房間內就落淚痛哭，開始時刻感受到有人在注視著自己，導致長期失眠，隨著情況惡化，她才鼓起勇氣向經紀人訴說，經醫師檢查與診斷，發現她罹患了憂鬱症及恐慌症，之後便開始接受治療，如今狀況改善，她也終於能帶著笑容面對粉絲。

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