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娛樂 最新消息

凍齡玉女要58歲了！各地粉絲千里齊聚慶生不喊累

方季惟提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）方季惟提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「永遠的玉女」方季惟今天與來自新加坡、馬來西亞、印尼、香港等地的粉絲齊聚慶生，這些粉絲昨天就飛抵桃園國際機場，接著再風塵僕僕轉車前往台中豐原，為的就是要參加方季惟為台中市豐原區所舉辦的「民歌豐華憶青春」演唱會，台上的主持人都驚呼太不可思議，這場演唱會成了國際級的活動。

方季惟的粉絲到台中支持她。（尚時代文創娛樂提供）方季惟的粉絲到台中支持她。（尚時代文創娛樂提供）

方季惟提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）方季惟提前慶生。（尚時代文創娛樂提供）

再過幾天、3月11日就是方季惟58歲生日，除了國際歌迷提前而來，台灣歌迷也特別選號，把自己的車牌改成0311，活動主持人在台上邀請大家齊聲為方季惟祝賀「生日快樂」，方季惟感受到大家的溫暖及熱情，雖然踩著高跟鞋唱歌，卻仍大步走向台下，一一跟現場大家握手合影。

方季惟的粉絲15年來不間斷為她舉辦生日會。（尚時代文創娛樂提供）方季惟的粉絲15年來不間斷為她舉辦生日會。（尚時代文創娛樂提供）

她的粉絲自發性舉辦了15年的生日會，儼然成為彼此之間的最基本約定，雖然昨晚有演出，回到家已經晚上11點半，今天一早就要為中午的生日會準備，但因為有歌迷朋友們的一路相陪，方季惟不喊累，她說看著大家說說笑笑，聽聽每個人分享最近有趣的事物、生活上的小點滴，就是她最幸福最快樂的時刻了，希望每一年都能夠看到熟悉的大家，然後有新的小孩、小小孩加入。

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